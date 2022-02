Mathias Vosté zit in zak en as na slechte 1500 m

Snelschaatser Mathias Vosté was erg ontgoocheld na zijn 1500 m op de Olympische Winterspelen in Peking. Hij schaatste naar de 29e en laatste plaats in 1:49.93.

De in Friesland wonende Bruggeling verklaarde vorige week dat hij minstens in de top tien wou eindigen op de schaatsmijl. Maar dat zat er nooit in. “Wat is er niet misgelopen, vraag ik me af”, verklaarde hij nadien in de National Speed Skating Oval. “Het is allemaal verkeerd gegaan. Vanaf de start zat ik er niet in. Het voelde gewoon echt niet goed. Ik kan er niet veel over zeggen. Ik merk gewoon dat ik de snelheid er niet in krijg.”

Geen verklaring

“Ik kom niet naar hier voor de laatste plaats”, zei de geëmotioneerde Vosté. “Het is een beetje hard om te zeggen, maar ik ga nu eigenlijk liever naar huis dan nog eens zo te rijden. Ik voelde dit niet aankomen. Bij de opwarming en op training ging het wel lekker. Maar het was alsof ik wat blokkeerde. Ik heb hier gewoon geen verklaring voor.”

Op de Olympische Spelen van 2018 in Pyeongchang eindigde Vosté op de 23e plaats op de 1500 m. In Peking neemt hij ook nog deel aan de 1000 m, die op 18 februari gepland is.