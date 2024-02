Mathias Vosté wint 1.500 meter in B-groep op WB schaatsen

Mathias Voste heeft zaterdag op de wereldbeker schaatsen in Quebec City de 1.500 meter in de B-groep gewonnen in 1:46.11. Vosté hield de Italiaan Daniele di Stefano (1:47.02) en de Noor Sverre Lunde Pedersen (1:47.13) achter zich.

Minder dan een etmaal na de vierde plaats van Vosté in de A-groep op de 1.000 meter, boekte hij een tweede succes. Van de 28 deelnemers was Vosté zaterdag als snelste weg (23.5). Hij klokte ronden van 25.5, 27.3 en 29.6.

De 29-jarige Voste verkeert in een opperbeste stemming. “Het was heel close op de kilometer. Maar ik ben heel blij met het resultaat”, meldde hij. Van de schaatsers op de kilometer had Vosté de snelste laatste ronde (26.6) neergezet. Al moet gezegd dat de absolute toppers, de Amerikaan Jordan Stolz en de Chinees Ning Zhongyan door een onhandige wissel in de laatste omloop tijd verloren.