Mathias Vosté mist podium op een honderdste seconde op WB schaatsen

Met een honderdste seconde verschil heeft Matias Vosté vrijdag in Quebec City het podium op de 1.000 meter gemist. De Chinees Ning Zhongyan was tijdens de wereldbekerwedstrijden een fractie sneller dan Voste, die de beste prestatie uit zijn loopbaan evenaarde.

Ning won de wereldbeker, de Amerikaan Jordan Stolz de afstand: 1:07.96. De 29-jarige Vosté had in het eerste paar een sterke 1:08.50 neergezet, slechts een seconde langzamer dan zijn nationale record van vorige week op hoogte in Salt Lake City (1:07.46). Pas in de slotritten werd de al jaren in Friesland wonende Bruggeling eerst door Stolz en Ning en daarna door de Japanner Tatsuya Shinhama (1:08.34) gepasseerd.

Door een ongelukkige wissel met de Nederlandse Helga Drost eindigde Isabelle van Elst op dezelfde afstand als negentiende en voorlaatste: 1:18.21. Met minimale voorsprong was Van Elst de voorlaatste bocht uitgekomen. Maar de uit de buitenbaan komende Drost had voorrang, waardoor de Belgische moest inhouden.

Met vijf schaatsers is België in het Centre de Glaces vertegenwoordigd. Ze pakken de laatste mogelijkheid om startplaatsen te verwerven voor de wereldkampioenschappen afstanden.

Als eerste mocht Fran Vanhoutte wennen aan de baan, waar geen al te snelle tijden werden verwacht. Door ziekte mislukte vorige week haar avontuur op de hooglandbaan van Salt Lake City, al vormde de massastart een redelijke afsluiting. Op de 1.000 meter in Quebec eindigde Vanhoutte in de B-groep als vijftiende in 1:20.69.

Sandrine Tas maakte met 4:16.13 (twaalfde) evenmin veel indruk in de B-groep op de drie kilometer. Met de laatste ronde van 35.3 ging het heel moeizaam op de laaglandpiste (103 meter boven de zeespiegel). Miho Takagi won in 4:07.43. De Japanse was later ook winnares op de 1.000 merer: 1:14.19. De vijfde Belg, Indra Médard, verschijnt zaterdag aan de start.