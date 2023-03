Mathias Vosté is tevreden met achtste plaats op de 1000 meter op het WK

Mathias Vosté, die nabij Heerenveen woont, heeft er op voor hem welgekend ijs deelgenomen aan het WK Afstanden. Hij reed er de 1000 meter en werd knap achtste. “Het is niet mijn beste seizoen en mijn beste wedstrijd hier in Thialf maar met die race kan ik best wel tevreden zijn. Zeker nadat ik voordien de loting zag.”

Vosté kwam in actie in de zesde rit tegen de Nederlander Kjell Nuis, een gewezen teamgenoot van Vosté en wereldkampioen op die afstand in 2017. “Ik was best wel zenuwachtig. Misschien heb ik nog iets teveel respect voor die jongens.”

De 28-jarige Bruggeling kon in het begin mee met de favoriet. In de laatste ronde verliep het iets minder. “In een bochtingang maakte ik een missertje. Van dan af was het overleven. Voste finishte uiteindelijk in 1:08’75. “Het was prachtig om tegen een Nederlander te mogen rijden, hier in Heerenveen wat ik bijzonder goed ken, tussen muren van lawaai.”

De 1000 meter werd op imponerende wijze gewonnen door de Amerikaan Jordan Stolz. Dit 18-jarig schaatsfenomeen was met 1:07’11 ruim de snelste. Olympisch kampioen Thomas Krol moest genoegen nemen met de zilveren medaille: 1:07’78.

Na zijn mislukte Winterspelen, niet kunnen deelnemen aan het vorige WK, met als gevolg niet langer sponsors en een club, trok Mathias Vosté vorige zomer naar het skeeleren. In oktober met ingang op het huidige seizoen vond hij in het Team Novus naast de Oostendse Sandrine Tas een internationaal gezelschap. “Toen ik de financiële steun van Sport Vlaanderen kwijt geraakte was het best wel lastig. Ook na de Olympische Spelen had ik een dip. Ik heb dit jaar eigenlijk anders beleefd als schaatser. Ondertussen doet onze groep het goed. Ik ben voor vier jaar in dit project gestapt. We zien wel wat het brengt”, besluit Vosté. (ACR)