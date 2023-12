Mathias Vosté is na Azië nu in Europa actief

Mathias Vosté is na zijn carrière in het skeeleren en shorttrack ondertussen aan zijn achtste seizoen in het langebaanschaatsen actief. Hij strijkt dit weekend neer in het Noorse Stavanger voor zijn derde wereldbekerwedstrijd van het seizoen.

Het weekend nadien, van 8 tot 10 december, gaat het richting Tomaszow Mazowiecki in Polen. De eerste twee wereldbekerwedstrijden in China en Japan heeft Mathias Vosté achter de rug, zij het met gemengde gevoelens. “Ik ben ziek teruggekeerd uit Peking en kon pas maandag de trainingen hervatten”, vertelt hij. “Sportief heb ik die twee eerste manches iets te wisselvallig gereden. Er waren goede ritten, maar ook mindere. Mijn doel was om uit die B-groep te komen. Dat is helaas niet gelukt en daar baal ik van, omdat ik weet dat ik daar niet mee moet inzitten. Vooral omdat ik een goede zomer gedraaid heb”, vindt de Brugse schaatser, die het in aanloop naar de wereldbekers mentaal wat moeilijk kreeg.

WK in februari 2024

Vosté maakte vorig seizoen de overstap naar de internationale schaatsploeg Novus. De 1.000 meter is zijn beste afstand. “Het is jammer dat het in Azië nog niet op zijn plek valt. De komende twee wereldbekers weet ik echter niet wat ik daar mag verwachten. Mijn doel is nog altijd constanter te schaatsen, presteren en zo snel mogelijk uit de B-groep geraken om dan zo lang mogelijk in de A-groep te blijven.” Uiteindelijk wordt het WK afstanden in Calgary in februari Mathias zijn belangrijkste doel. Daar gaat vooral de piek liggen, maar ik moet mij daar wel voor kunnen kwalificeren. Dit wordt wellicht op de Worldcup in Salt Lake City, eind januari. Daar moet ik top zijn. Anders ben ik er niet bij en dat zou heel zuur zijn.” (ACR)