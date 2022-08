Mathias Vosté baant zich op wieltjes een weg door de zomer: “Podiumplaats op EK skeeleren zou mooi zijn”

Na zijn mislukte Winterspelen, niet kunnen deelnemen aan het WK, met als gevolg niet langer sponsors en een club, is Mathias Vosté deze zomer met skeeleren bezig. De Bruggeling was het voorbije weekend in Zandvoorde en behaalde eerder een kwalificatie voor het komende EK in Italië.

Halfweg juni is Mathias Vosté opnieuw met skeeleren begonnen. “Stilletjes aan, maar eigenlijk ging het sneller dan verwacht”, vertelt de 28-jarige Bruggeling. “De Europacups en het BK waren mij nog iets te vroeg. Daarna was er wel winst op de 500 meter sprint in de landelijke inline-competitie van de KNSB in Rotterdam. Al zag ik dit eigenlijk meer als een training. De weken daarop merkte ik dat het een beetje als vanouds ging. De oude Vosté is aan het terugkeren.”

Geen risico’s

Vorig weekend reed Mathias op de driedaagse in Zandvoorde en had hij voordien heel veel getraind. “De vorm zit goed, fysiek lijk ik voldoende sterk. Bij het sprinten, vooral de echt korte afstanden, moeten de laatste puntjes nog wat op de i gezet worden. De 1.000 meter ging goed, net als de langere afstanden. Al is dit niet echt mijn focus. Ik beschouw dit als een goede training. Tevens voor de belastbaarheid aan mijn lies. Daar is het skeeleren goed voor.” Na een compleet mislukt optreden tijdens de Winterspelen volgden voor Vosté moeilijke weken. “Ik had nog steeds last van mijn blessure, voelde mij niet klaar. Ook niet voor het WK. Om schade te voorkomen heb ik na Peking het seizoen niet meer afgemaakt. Het had geen meerwaarde om risico’s te lopen. Om die reden had ik het skeeleren wat uitgesteld.”

Niet meer voltijds

Na drie jaar zorgeloos als een voltijds langebaanschaatser deel te hebben uitgemaakt van het Nederlandse team Reggeborgh werd ook een sponsorcontract stopgezet. “Ze wilden enkel nog Nederlanders en Viessmann wilde jammerlijk niet meer verder gaan met het project. Met als gevolg dat ik niet langer voltijds met mijn sport bezig ben. Er is nu de combinatie met werk, in een transportbedrijf. Een beetje anders dan ik drie jaar gewend was. Maar het gaat goed. Ik heb meer vrijheid, een mooie groep om mee te trainen. Richting kampioenschappen doe ik wat minder om dan meer de focus op die wedstrijden te leggen.”

Winterspelen

Vosté heeft zich voorgenomen om ook in het schaatsen door te gaan, om er in 2026 op de volgende Winterspelen bij te zijn. Eerst is er nu nog inlinen, de sport waarmee hij ooit zijn sportieve carrière lanceerde. Mathias voldeed niet aan de eisen om aan het komende EK skeeleren in L’Aquila (4-11 september) mee te doen. Toen alles weer beter ging, gaf de federatie hem wel de optie om tot de selectie te behoren. Zij het door middel van een bepaald vormbehoud en zijn niveau dat hij op trainingskampen met de nationale ploeg had. “Zandvoorde heeft vorig weekend geholpen om op internationaal wedstrijdniveau te rijden. Ze hebben kunnen zien dat ik stappen zet. Op het EK zelf is het mijn doel om op het podium te komen. Realistisch gezien mag ik daar, na drie jaar helemaal niet te hebben geskeelerd, tevreden mee zijn.” (Alain Creytens)