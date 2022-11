Mathias Hoornaert en Julie Voet winnen Jongerencross in Waregem

Zondag werd in Waregem de 64ste editie van de Jongerencross gelopen. Dit is traditioneel de eerste West-Vlaamse veldloop van het seizoen en door de hevige regenval werd het meteen ook een échte cross. Mathias Hoornaert en Julie Voet, beide aangesloten bij AV Roeselare, etaleerden hun uitstekende vorm en wonnen afgescheiden de wedstrijden bij de senioren.

Julie Voet (19) is als een sneltrein aan het veldloopseizoen begonnen en, na haar tweede plaats op de CrossCup in Mol, bevestigde ze nu ook haar goeie vorm aan de Waregemse Hippodroom. Zonder door te duwen, liep ze weg van de concurrentie en uiteindelijk finishte ze met ruim 20 seconden voorsprong op Lore Quatacker (KAAG) en Saskia Vens (AVR). “Ik beschouwde deze wedstrijd als een doorgedreven training”, aldus Voet. “De focus ligt op de CrossCup, maar aangezien er een behoorlijk lange periode ligt tussen de wedstrijd in Mol en die in Roeselare, besliste ik om vandaag in Waregem te starten. Bovendien zijn de zware omstandigheden hier alvast een goeie voorbereiding op wat me misschien in Roeselare te wachten staat.”

Bij de mannen werd vooraf vooral uitgekeken naar een duel tussen thuislopers Michiel Vanhuysse en Jonas Versteele, maar beide atleten beslisten in laatste instantie om niet te starten. De West-Vlaamse hoop rustte zo volledig op de schouders van Mathias Hoornaert (22). De Rumbekenaar deed het uitstekend en gaf van bij de start een sterke indruk. “In de eerste ronde plaatste ik meteen een versnelling om zo eventueel de ruime kopgroep wat uit te dunnen. Er ging echter niemand met me mee en daardoor vond ik het verstandiger om nog niet door te duwen en me wat in de kopgroep schuil te houden”, zegt hij.

Na drie ronden deelde hij een nieuwe prik uit en deze keer was het echt zijn bedoeling om het kaf van het koren te scheiden. “Ik had meteen een kloofje en niemand bleek in staat om me te volgen. Ik heb dan ook niet meer getwijfeld en ben gewoon doorgegaan. Ik voelde me trouwens nog heel fris. Hoornaert breidde zijn voorsprong stelselmatig uit en uiteindelijk finishte hij met ruime voorsprong op Ward Hendrix (ABES) en Lenn Teugels (ROBA), de winnaar van vorig jaar. “Dit is mijn eerste veldloopoverwinning als senior en daar ben ik uiteraard heel blij mee.”

De atleet van AV Roeselare ruilde in 2018 de voetbalschoenen voor de spikes en dat bleek een goeie keuze. In korte tijd groeide hij immers uit tot een van de betere West-Vlaamse afstandslopers. “Ik wist dat de vorm heel goed zat. Eind september liep ik mijn eerste halve marathon in Kuurne en klokte ik daar onverhoopt 1u08min22sec. Ik heb geprobeerd om die lijn nu ook door te trekken naar het veldlopen en dat is toch goed gelukt. De komende weken heb ik een druk programma met de veldloop in Aalter, de Westlaanrun en de CrossCup in Roeselare. Of ik daar iets kan betekenen? Roeselare is natuurlijk een veldloop op het hoogste niveau. Ik hoop daar gewoon zo goed mogelijk te lopen en het is moeilijk om er een plaats op te plakken. Ik hoop op een zwaardere omloop, zoals vandaag. Hoe minder het parcours lijkt op een piste, hoe beter voor mij”, besluit hij.