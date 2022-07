Marthe en Michèle (14) uit Izegem kronen zich als duo tot Europese danskampioenen

In Scherpenheuvel hebben Marthe Declerck (14) en Michèle Samyn (14) uit Izegem de Europese titel als moderne duodansers in de juniorscategorie in de wacht gesleept. Dat gebeurde tijdens de Europese kampioenschappen van de Dance Waves Competition, de grootste danswedstrijd in België en Nederland.

Marthe en Michèle zijn vriendinnen en vormen al enkele jaren een dansduo. Oefenen doen ze in Life Danscenter in Izegem. De choreografie voor hun moderne dans was van de hand van Dieter Vandeputte.

Onverwacht

“Via enkele wedstrijden doorheen het jaar en het Belgisch kampioenschap kwalificeerden we ons voor het Europees kampioenschap”, vertelt Marthe. “We zakten zonder veel verwachtingen naar Scherpenheuvel af.”

“Toen we de concurrentie zagen, dachten we dat een tweede plaats het hoogst haalbare zou zijn. De overwinning kwam dan ook heel onverwacht. We konden onze ogen en oren niet geloven toen onze namen niet werden afgeroepen voor de tweede plaats. Dat betekende dus dat wij gewonnen hadden. We vielen van vreugde in elkaars armen.”

Bijna niet deelgenomen

“En te bedenken dat we normaal niet eens zouden hebben deelgenomen”, vult Michèle aan. “Dit weekend zou mijn papa een triatlon in Oostenrijk betwisten en samen met mijn zus en mama zou ik mee gaan om te supporteren. Door onvoorziene omstandigheden gingen die plannen niet door.”

“Op 1 juni kregen Marthe en ik dan het bericht dat we waren geselecteerd voor het Europees kampioenschap. Een ervaring die we zeker eens wilden meemaken. Met een zotte overwinning tot gevolg. Blijkbaar hielp het kaarsje dat mama en papa een uurtje voor de wedstrijd in de basiliek van Scherpenheuvel deden branden.” (lacht)

Door hun Europese titel mogen Marthe en Michèle deelnemen aan het Norte Dança Festival, het grootste en oudste dansfestival van Portugal dat in november in Porto plaatsvindt. (LSi)