Marte Cardoen en Ilian Desmet van Gym Izegem West-Vlaams kampioen

Gym Izegem pronkt naast drie B-turners ook met twee A-turners die zich tot West-Vlaams kampioen kroonden: Ilian Desmet bij de A 13-14 en Marte Cardoen bij de A13. Het Vlaams kampioenschap vindt trouwens plaats in Izegem.

“Na vorig jaar geblesseerd te zijn geweest, had ik gewoon graag een goeie wedstrijd geturnd”, opent Ilian Desmet (13) uit Izegem, die bij de A 13-14 turnt. “Ik had dan ook niet verwacht te winnen na mijn blessureleed. In Gent trainen we wel goed stap voor stap naar moeilijkere oefeningen op ons niveau. Ik ben verrast, maar vooral ook blij met het winnen van het West-Vlaams kampioenschap.”

“Ringen en vloer zijn mijn sterkste toestellen. De rekstok blijft mijn moeilijkste toestel. Ik voel me nog altijd wat onzeker aan dit toestel, maar we blijven eraan werken. Nu is het uitkijken naar het Vlaams en Belgisch kampioenschap. Mijn doel is gewoon weer om een degelijke wedstrijd te turnen en misschien een podiumplaats behalen.”

“Turnen vraagt vele uren training, maar is en blijft een mooie sport. Jammer dat dit zo weinig in de schijnwerpers staat. Misschien dit jaar wat meer doordat het Vlaams kampioenschap in Izegem plaatsvindt.”

Blessurevrij

“Ik wou een stabiele wedstrijd turnen”, vertelt Marte Cardoen (12) uit Roeselare die bij de A13 turnt. “Ik heb er hard voor getraind en dan is het leuk als ook in een wedstrijdsituatie de elementen lukken. Vorig jaar was een jaar met een paar blessures. Maar sinds de start van het nieuwe seizoen in september ben ik – zo goed als – blessurevrij. Het is leuk als je dan aan nieuwe elementen kan werken zonder je te moeten inhouden.”

“Op het Vlaams kampioenschap zou ik heel graag een podiumplaats bemachtigen. De komende weken werk ik hard aan nieuwe elementen die de moeilijkheidsgraad van mijn oefeningen zullen doen stijgen. Als die nieuwe elementen dan lukken op een wedstrijd dan word je beloond voor je harde werk.” (RV)