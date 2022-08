Marlon Colpaert uit Oostende naar B-finale lichte skiff op EK roeien

Marlon Colpaert uit Oostende heeft zich zaterdag op het EK roeien in München niet kunnen plaatsen voor de A-finale van de lichte skiff.

Colpaert eindigde in zijn halve finale op de vijfde plaats met een tijd van 7:29.90. De top drie stootte door naar de A-finale, de nummers vier tot zes moesten vrede nemen met de B-finale. Colpaert roeit zijn B-finale zondag (omstreeks 9u40).

Vrijdag bemachtigde Colpaert via de herkansingen een ticket voor de halve finales. Hij eindigde in zijn herkansing als tweede met een tijd van 7:49.86, achter de Noor Oskar Sødal (7:48.00). De top drie (op vier) bereikte de halve finales. De 22-jarige Oostendenaar roeide donderdag in zijn reeks naar een vierde plaats. Alleen de top drie plaatste zich toen rechtstreeks.

Colpaert werd pas in laatste instantie aan het deelnemersveld toegevoegd. Normaal zou hij een dubbeltwee bemannen met Niels Van Zandweghe, maar die gaf ziek forfait.