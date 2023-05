Marit Janssens trekt naar EK voor junioren: “Een prognose maak ik niet”

In het weekend van 20 en 21 mei heeft in het Franse Brive-la-Gaillarde het Europees kampioenschap roeien voor junioren plaats. Er is de deelname van Marit Janssens (KRNS Oostende) in skiff. “Het is in de eerste plaats om nog meer internationale ervaring op te doen.”

In Hazewinkel greep Marit Janssens op het BK korte boten in april bij de juniores de titel in skiff. Op een internationale regatta in Gent won ze zowel de race in hetzelfde boottype op zaterdag en zondag. “Een waardemeter voor het EK kan ik dat niet echt noemen”, vindt de roeister. “Het is moeilijk om te vergelijken. Mijn selectie is alvast de kers op de taart. Samen met mijn coach Jeroen Neus volgde ik een traject in skiff, met de bedoeling om naar het EK te gaan. De federatie had ons die kans geboden en die hebben we met beide handen gegrepen.”

Ervaring

Volgens Pim Raaben, technisch directeur topsport binnen de Vlaamse Roeiliga, heeft Marit zich na vorige zomer goed herpakt. Ze is op dit moment de snelste skiffeuse in Vlaanderen en zelfs in ons land en heeft haar EK-ticket dubbel en dik verdiend. “Dit is voor mij mijn eerste groots tornooi op dit niveau”, vertelt de roeister die in augustus 18 jaar wordt. “Ik was wel al twee keer op de Coupe de la Jeunesse actief. Die ervaring heb ik ondertussen al in mijn rugzak.” De skiff voor vrouwen telt op het EK dertien inschrijvingen. De naam om naar te kijken is ongetwijfeld Aurora Spirito uit Italië, die vorig jaar een zilveren medaille won op de Wereldkampioenschappen U19 in eigen wateren. Brive-la-Gaillarde, ten zuiden van Limoges, is de locatie voor het EK. “Het is mij totaal onbekend. Er wordt blijkbaar op een meer geroeid. Sportief weet ik niet goed wat ik daar mag verwachten. Het is tegen de top uit vele landen. Een prognose of een plaats in de A- of B-finale maak ik niet. Ik zal sowieso mijn best doen en dan zien hoever ik geraak, want daarna volgen nog wedstrijden om naar uit te kijken, zoals in de zomer de Coupe en het WK. Afhankelijk van mijn prestaties op het EK zien we wel waar we eventueel uitkomen. Hopelijk in skiff en als dat niet lukt in een andere boot.” Marit doet wetenschappen-wiskunde in het OLVH in Sint-Andries. Ze traint soms tot twee keer per dag, wat meer is dan de vorige maanden en dus ook voor aanvang van school. “In combinatie is het soms niet simpel. Ik probeer om tijdens de vrije momenten toch op het water of in de fitness te zijn. Op school zijn ze enorm meegaand. Ik krijg de steun en als ik iets wil verzetten, geven ze mij ook wel die mogelijkheid”, besluit Janssens.

Bled

Enkele dagen na het EK voor junioren is er van 25 tot en met 28 mei het EK voor senioren in het Sloveense Bled. Ons land wordt daarbij vertegenwoordigd door drie boten. (ACR)