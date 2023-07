Marit Janssens (17) in skiff naar WK U19 in Franse Vaires-Sur-Marne: “Ze heeft alle testen goed doorstaan”

Marit Janssens (17) van de Oostendse roeiclub KRNSO is in mei bij haar eerste deelname aan het Europees kampioenschap U19 in skiff in het Franse Brive-la-Gaillarde vijfde geworden. Nu trekt ze van 2 tot 6 augustus naar het WK in Frankrijk. “Ik heb er vertrouwen in dat ze dicht tegen een A-finale kan roeien”, klinkt haar coach Jeroen Neus.

Jeroen Neus werkt binnen de KRNS Oostende in stappen. Een eerste stap met Marit Janssens was om op het EK een A-finale te bereiken. “Op die manier weet je dat ze dan dicht bij een WK staat om te zien welke kloof er is met de eersten daar. Voor een eventuele deelname moest ze nog de andere testen die door de bond werden opgelegd doorstaan. Dat heeft ze allemaal goed gedaan.”

Topachtplaats

Marit is op dit moment de snelste skiffeuse in Vlaanderen en zelfs in ons land. Volgens de olympische visie van Sport Vlaanderen is een topachtplaats op een WK heel goed. “Ik ga mijn uiterste best doen om haar in die top acht te loodsen”, klinkt Neus. “Zelf heb ik een plaats in de eerste helft van de B-finale voor ogen. Laat ons hopen op een A-finale, maar dat zal van diverse factoren afhangen: de vorm van de dag, de tegenstand en de loting. Maar ik heb er vertrouwen in dat het kan.”

Op het WK wordt het uitkijken wat landen als China, de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland doen. Kiezen zij binnen hun beleid voor een strategie waarbij de aandacht naar de grote boten gaat? Het wordt dus afwachten wie in skiff plaatsneemt. “Na haar deelname op het EK heeft Marit ondertussen opnieuw progressie gemaakt. Door vooral hard te werken is ze een moeilijke examenperiode goed doorgekomen, wat geen evidentie is als laatstejaars humaniorastudente. De tijden die ze momenteel roeit, liegen er niet om. Ik denk dat ze er klaar voor is”, aldus de coach.

Het WK roeien U19 heeft in Vaires-Sur-Marne plaats, zo’n 30 kilometer ten oosten van Parijs. Daar zullen ook de roeiwedstrijden tijdens de komende Olympische Spelen in 2024 plaatshebben. “Voor Marit een nieuwe ervaring. Ik heb er zelf nog geroeid in de jaren 90, toen die accommodatie pas aangelegd was. Het is een kunstmatige baan die alle olympische normen heeft. Het jaar voor de Spelen is het WK voor junioren meestal op de olympische baan, als een soort van generale repetitie.”

Dubbeltwee

Op zaterdag 29 en 30 juli is er de Coupe de la Jeunesse in Amsterdam. Voor dit officieuze Europese roeikampioenschap is er in een dubbeltwee junior meisjes de deelname van Cato Vanheste (KRNSO) en Sofie Denys-Deconinck (KR Brugge). (Alain Creytens)