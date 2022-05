Marit De Meulenaere, Rhune Vansteenkiste en Jasper Devos zijn Belgisch kampioen triatlon

In het centrum van Izegem vond op Hemelvaartsdag de dertigste editie van de triatlon plaats. De zon scheen, er stak een strakke bries over het parcours en het bleef droog bij een watertemperatuur van 19.5 graden.

Ideale omstandigheden dus, ook voor de jonge triatleten die later op de dag deelnamen aan het Belgisch kampioenschap voor de jeugd in de categorieën B (14 jaar) en C (12 jaar). In die jongste leeftijd ging de nationale titel naar Antwerpenaar Stan Jammaer. De Bruggeling Matteo Timmermans finishte als eerste West-Vlaming op plaats drie na de Waal Chauveheid. Die zijn zus werd eerste meisje voor haar streekgenoot Clara Robert en Manon Sagaert.

Bij de jeugd-B ging de titel naar Anton Befayt uit Henegouwen voor Thibaut Debecker uit Oostduinkerke van het Triatlon Brugge Team en Runar de Meulenaere uit Izegem. Zijn één jaar jongere zus Marit de Meulenaere maakte haar favorietenrol waar en werd het snelste meisje voor Laura Lernout uit Wevelgem.

De dag werd afgesloten met het BK voor de Jeugd A en Junioren. Jasper Devos uit Avelgem kroonde zich knap tot nationaal kampioen bij de zestienjarigen voor Thibaut Cannaerts uit Nijlen en de Brusselaar Hugo Philippe. Bij de meisjes F16 moest de Brugse Lotte Minnebo genoegen nemen met de tweede plaats, zij het op slechts vier seconden na Mit Wittemans uit Rotselaar. Eline Debecker uit Oostduinkerke en een clubgenoot van Minnebo legde beslag op de derde plaats.

Daarnaast was het uitkijken naar de junioren met winst bij de dames voor Rhune Vansteenkiste uit Sint-Eloois-Winkel voor Odil Wittemans uit Rotselaar en Pauline De Groef uit Ramskapelle. Bij de heren was Antwerpenaar Emiel Torfs de snelste voor Pepe Delvaux (Kessel-Lo) en Brecht Roelans (Nijlen). (ACR)