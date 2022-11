Mariska Parewyck en Stijn Baeten winnen korte cross in Roeselare, Mixed Relay naar EK

Mariska Parewyck bij de vrouwen en Stijn Baeten bij de mannen hebben zich zondag bij de CrossCup in Roeselare tot winnaars van de korte cross gekroond. Zij voeren de Mixed Relay aan die aan de voorwaarden voldeed om naar het EK in Turijn op 11 december te mogen.

Bij de vrouwen won Mariska Parewyck voor Vanessa Scaunet en Jenna Wyns. Bij de mannen haalde Baeten het in een prangend spurtje voor Ruben Verheyden. Maxime Delvoie was derde.

De Belgische Mixed Relay mocht naar het EK op voorwaarde dat minstens één van de zes atleten die in de top drie eindigden vorige zomer in de Europese top 35 stond, en dat was het geval met Ruben Verheyden. De aflossingsploeg voor Turijn bestaat uit Parewyck en Scaunet bij de vrouwen en Baeten en Verheyden bij de mannen. Wyns en Delvoie gaan mee naar het EK als reserven.