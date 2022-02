Mario Vandenbogaerde plaatst zich voor het German Darts Championship

Mario Vandenbogaerde plaatste zich voor het German Darts Championship. Kim Huybrechts heeft zijn ticket beet voor zowel het German Darts Championship als de German Darts Grand Prix. In het Engelse Wigan, waar de kwalificaties plaatsvonden, kon hij vrijdag doorstoten bij de laatste 24.

Huybrechts (PDC 35) zette in zijn beslissende wedstrijd voor deelname aan het German Darts Championship (ET 2), dat van 11 tot en met 13 maart doorgaat in het Duitse Hildesheim, de Oostenrijker Rusty-Jake Rodriguez (PDC 111) met 6-1 en een gemiddelde van 100.97 per drie darts opzij.

West-Vlaming Vandebogaerde (PDC 111) was met 6-2 en een gemiddelde van 100.73 per drie darts te sterk voor de Duitser Florian Hempel (PDC 62). Huybrechts versloeg even later in de beslissende wedstrijd voor deelname aan de German Darts Grand Prix (ET 3) de Canadees Matt Campbell met 6-4. Het toernooi gaat van 16 tot en met 18 april door in München.

Niet geplaatst

De andere Belgen konden zich niet plaatsen. Dimitri Van den Bergh was met zijn negende plaats op de PDC-ranking al zeker van deelname.

Het European Tour-toernooi dat geprogrameerd stond van 25 tot en met 27 maart in het Oost-Vlaamse Wieze is verplaatst naar september.