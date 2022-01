Mario Vandenbogaerde plaatst zich voor het allerhoogste dartsniveau

Mario Vandenbogaerde uit Menen speelde vrijdag in het darts op de Europese Qualifying School in het Duitse Niederhausen zijn tweede finale op rij. Met zijn ranking is hij nu zeker van een tourkaart van de Professional Darts Corporation.

Op die Q-school wordt er gestreden om vijftien PDC-tourkaarten of de toelating om voor minstens twee jaar op het allerhoogste niveau te darten. Het was andermaal een topdag voor de 46-jarige Mario Vandenbogaerde.

Tweede finale

Nadat hij eerder deze week reeds tot in de finale geraakte, zette hij ook vrijdag zijn beste beentje voor. ‘Super Mario’ won, op weg naar de finale, van Maikel Mossou (6-1), Ricardo Pietreczko (6-3), Gian van Geen (6-3), Derk Telnekes (6-3) en Kevin Doets (3-1).

In de finale stond de West-Vlaming tegenover de Nederlander Luc Peters. Vandenbogaerde nam een 3-1-voorsprong, maar nadien zette Peters de scheve situatie recht: 4-6.

Plek bij de eerste elf

Vandenbogaerde greep zo nog eens nét naast de zege, maar is dankzij zijn nieuwe finaleplek wel zeker van een PDC-tourkaart. Hij staat ruim aan de leiding in het klassement en is altijd zeker van een plek bij de eerste elf.

Naast hem zijn dit jaar ook Dimitri Van den Bergh, Kim Huybrechts, Mike De Decker, Geert De Vos en Brian Raman actief in de PDC.

Vandenbogaerde is als zelfstandige actief in de bouw en eigenlijk afkomstig uit Ieper. Als jonge knaap kon hij behoorlijke sportprestaties neerzetten. Zo was hij zeer behendig met de biljartkeu en ook met pijl en boog.

Maar een hobby waar hij meer en meer in gefascineerd raakte was darts. Zo begon hij ruim vijfentwintig jaar geleden in De Elfpenner in Beselare. Toen die club later een nieuwe thuishaven vond in café Nova in Ieper, geraakte zijn hobby in een stroomversnelling en kwam hij met zes medespelers in ereafdeling uit.

Belgisch kampioen

Mario speelde in het Leigewest, Westland en Kortrijk en daarnaast nog diverse tornooien. Hij behaalde diverse overwinningen en stond ruim vijftien jaar geleden op de eerste plaats in de individuele ranking van de Belgische Dartsbond.

Een plaats die hij eigenlijk vier jaar kon behalen. In 2005 werd hij Belgisch kampioen en dat was voor hem een hoogtepunt om er mee te stoppen.

World Masters

Na een viertal jaar nam hij de pijltjes terug op en werd hij nog maar eens lid van de nationale ploeg. Mario nam in 2003, 2004 en 2005 deel aan de World Masters en kreeg drie jaar terug een wildcard om aan een internationaal selectietornooi (De Winmau World Masters) deel te nemen.

Ferdie Boffel, kapitein van de toenmalige DC De Klokke uit Brugge, speelde destijds in dubbel met Mario. Beiden werden herenigd om in Brugge aan de competitie deel te nemen en dat was voor Vandenbogaerde het begin van iets moois. (ACR)