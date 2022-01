Mario Vandenbogaerde mag zich meten tegen wereldtop in darts: “Alles aan mijn vrouw te danken”

Mario Vandenbogaerde (48) uit Beselare behaalde in het Duitse Niedernhauser zijn PDC kaart (Professional Darts Corporation). Zo mag hij nu zeker voor twee jaar darten tegen de wereldtop. “Velen onderschatten de dartsport.”

“Het is waar iedereen op hoopt, maar gemakkelijk is het niet”, zegt Mario. “Eerlijk, ik speelde in Niedernhauser mijn beste wedstrijden ooit. Het was wel lastig en vermoeiend. Velen onderschatten de dartsport, want het gaat niet enkel om een pijl gooien, het is vooral mentaal uitputtend. Je moet voortdurend geconcentreerd zijn en je bent steeds gespannen en daarbij moet je nog zeer goed kunnen tellen, want een vergissing kan fataal zijn.” Nu moet hij zijn mannetje staan naast o.a. Price, van Gerwen, Wade, Dancing Dimi en anderen.

Dartsgeschiedenis

Mario was ook al geselecteerd voor het WK van de WDF (World Darts Federation) in Lakeside. Dat moest normaal doorgaan begin januari, maar werd uitgesteld door de pandemie. Mario schreef al dartsgeschiedenis door als eerste Belg ooit de halve finale van het WK te bereiken bij de niet professionelen. “Of ik daar nu nog mag aan deelnemen weet ik nog niet. Daar ik nu professional ben, kan dit normaal niet.”

Veel veranderingen

“Normaal ging het WK al achter de rug zijn en gelukkig ben ik geen alleenstaand geval, want er zijn er intussen een vijftal die de stap naar PDC hebben gezet. We zien wel.”

Nu hij zeker twee jaar aan de top van de dartwereld mag meedraaien, zal er heel wat veranderen. Vele wedstrijden, meestal in het buitenland, staan nu op zijn programma. “Dit weekend ben ik nog thuis maar volgend weekend is er al een tornooi in Engeland en zo zijn er meerdere. Die worden niet alleen in het weekend gespeeld, maar ook midden in de week. Daarom heb ik besloten nog parttime te werken en darts in bijberoep te doen. Ik zal ook dagelijks moeten trainen.” Mario is immers zelfstandig aannemer in de bouw samen met zijn zoon Sebastiaan. Door zijn profbestaan als darter zal hij het op dat gebied kalmer aan moeten doen.

Steun van vrouw

De wedstrijden van Mario worden massaal gevolgd. Velen zijn fan van Super Mario zoals hij genoemd wordt. Op Facebook waren de felicitaties niet bij te houden. “Dit voelt goed aan”, zegt Mario. “Maar de meeste steun komt van mijn vrouwtje Carla Dumoulein. Door haar ben ik immers opnieuw beginnen darten. Zonder haar was dit allemaal niet gebeurd.”

Muze

“We zijn een sterk team. Zoals een schrijver of kunstenaar zijn muze heeft, is zij dat voor mij in het darten. Meestal vergezelt ze mij en dan speel ik beter. Ik voel me meer op mijn gemak en bij een dipje kan ik steeds op haar terugvallen. In het weekend zal dit lukken, maar als de wedstrijden midden in de week vallen zal ik het alleen moeten klaren.”

Voor Mario, voor wie het allemaal begon in café Den Elfpenner is Beselare, is een droom werkelijkheid geworden en hij ziet uit naar de wedstrijden.

Top 64

“Nerveus of zenuwachtig ben ik zeker niet. Ik beschouw het immers als een eer om tegen de wereldtop te mogen spelen. Ik kan alleen maar mijn best doen en mijn eigen spel spelen. Mijn droom was in het professioneel circuit te geraken. Nu is het mijn doel om in de top 64 te blijven, want dan blijf ik in het circuit”, geeft hij nog mee.