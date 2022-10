Mario en Yana Lagae naar WK show waterskiën: “Meer piramides en moeilijkere jumps”

Ons land neemt opnieuw deel aan het WK show waterskiën, van woensdag 19 tot en met zondag 23 oktober in Winter Haven in Florida. Mario Lagae en zijn dochter Yana uit Sint-Kruis maken deel uit van de Belgische ploeg.

Het tweejaarlijkse WK heeft plaats in Winter Haven, de bakermat van het show waterskiën dat dan tevens het 100-jarige bestaan van de watersport in de VS zal vieren, met een openingsceremonie in Legoland. Er zijn speciale acts en alles zal er in het teken staan van de geschiedenis van het show waterskiën. Lake Silver in Winter Haven ligt landinwaarts en bleef gespaard van de orkaan die daar onlangs raasde, met grote vernielingen tot gevolg.

De helft van de Belgische ploeg bestaat uit leden van het West-Vlaamse Showteam, met als thuisbasis het Klein Strand in Jabbeke. Annick Devriendt en Ine Vandeweghe doen in Florida aan de individuele competitie mee in swivel. Maxime Vandemoere, Arne Van Maele, Gilles Hardy, Gilles Vervaeck in Jump en in dubbel Lieven en Grace Hardy. De anderen gaan het water op in team, zoals ook Yana Lagae. “Ik heb zeven nummers, zoals twee soorten piramides waar we slechts 40 seconden hebben om te bouwen. Verder zijn er trio’s met acrobatische oefeningen in de lucht, ballet met dertien dames die op één ski elegante bewegingen doen en swivel waarbij het voetje op de ski 360 graden kan draaien.”

Yana was er reeds bij voor het WK in Canada (2018) en Australië (2020). Dat laatste werd toen in laatste instantie omwille van de coronaSpandemie afgeblazen. “Dit gaf ons nog meer de tijd om ons voor te bereiden. Onze show van 50 minuten draait rond het thema Charlie’s Angels, met de bedoeling het spectaculairder te doen dan voorheen. Met meer piramides, moeilijkere jumps en uiteraard met zo weinig mogelijk valpartijen”, vertelt Mario Lagae die voor de muziek zorgt en mee instaat voor de opmaak van de show.

België neemt het op het WK op tegen Amerika, Canada, Duitsland en Zweden. China en Australië zeiden af. “Uiteraard is het de ambitie om zo hoog mogelijk te eindigen, maar ik ga voor het podium”, besluit Yana. (ACR)