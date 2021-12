Marigje Degrande is wereldkampioen schaken bij amateurs: “Een combinatie van hard werken en schoonheid”

Marigje Degrande is in oktober in Griekenland gedeeld eerste geworden op het FIDE World Amateur Chess Championship 2021. Het is de eerste keer dat een vrouw die titel binnenhaalt. “Ik ben heel trots”, zegt Marigje. “Ik heb daar geen enkele partij verloren.”

FIDE staat voor Fédération Internationale des Échecs en is de internationale wereldschaakbond. Marigje Degrande (29) nam eerder al deel aan Europese en wereldkampioenschappen, maar nu heeft ze dus een wereldtitel behaald bij de schakers met minder dan 2.000 Elo-punten. Die punten duiden de sterkte van een speler aan, op basis van de behaalde resultaten. De allerbeste speler ter wereld, de Noor Magnus Carlsen, heeft er iets meer dan 2.800.

Marigje werkt als treasury analist – beheerder van de schatkist – bij landbouwmachineproducent CNH in Zedelgem. Ze woont in Lichtervelde, maar werd geboren in Brugge, waar ze op haar zevende lid werd van de Koninklijke Brugse Schaakkring. “Mijn halfbroer Tieme Verlinde geraakte op een soort van Roefeldag geïnteresseerd in schaken”, vertelt ze. “Het duurde niet lang of ik volgde hem daarin, en toen bleek dat ik er wel enige aanleg voor had.”

Flinke pauze

Marigje, die ook penningmeester van haar schaakclub is, werd in de categorie U14 gedeeld eerste op het Europees kampioenschap in Oostenrijk. Bovendien werd ze als tiener in 2006, 2007 en 2008 driemaal na elkaar Belgisch kampioen bij de vrouwen.

Maar toen ze een jaar of twintig was, laste ze een flinke schaakpauze in. Ze was te oud geworden om aan jeugdtornooien te kunnen deelnemen en bovendien wilde ze haar tijd aan haar studies besteden, om een mooie job te kunnen vinden. Maar: “In 2019 was daar toch die kriebel om het schaken weer op te nemen. Ik had er voordien eigenlijk nooit echt voor gestudeerd, en wou weten hoever ik mét studeren kon geraken. En kijk, twee jaar later behaal ik die FIDE-titel.”

“Dankzij die titel mag ik aan bepaalde tornooien deelnemen. Het eerste tornooi waar ik naar toe werk, is volgend jaar, tegen de zomer. Er kruipt daar toch aardig wat tijd in. Zeker als je het op een goed niveau wil doen.”

Patronen

Met deelname aan buitenlandse tornooien, dus, en vooral véél studeren. Om die FIDE-titel te kunnen winnen heeft Marigje heel hard gewerkt en nam ze een coach onder de arm.

“Ik heb mij heel erg beziggehouden met mijn eigen spel. Patronen herkennen op het bord, met de focus op mijn eigen resultaat. Schaken is zeer intensief. Tegelijk bevat het een zekere schoonheid. Het is de combinatie daarvan die mij zo gepassioneerd maakt. Dat is het mooie aan deze hobby. In schaken kan je zoveel tijd steken als je zelf wil, omdat er ongelooflijk veel bronnen zijn, zoals het internet, boeken, filmpjes. Maar ook door contacten te onderhouden met mensen die je binnen de schaakwereld leert kennen.”

Op schaaktornooien en in schaakclubs ontmoet je kameraden, sluit je vriendschappen en maak je plezier. Schaken is dus veel meer dan stukjes schuiven. (ACR)