Marie Lanckneus hockeykampioen: “Misschien is dit wel mijn mooiste titel”

Marie Lanckneus uit Brugge maakt in het hockey al jaren deel uit van de vrouwen van Gantoise dat zich voor het derde jaar op rij tot kampioen van België heeft gekroond. “Ondanks mijn ziekenhuisstages ben ik meer dan ooit in vorm.”

In de ultieme competitiefinale won Dragons de heen- en Gantoise de terugwedstrijd met 1-2. Het team van Marie Lanckneus trok uiteindelijk na het nemen van shoot-outs aan het langste eind. “We wisten dat het in tegenstelling tot de twee jaar ervoor minder vlot zou gaan”, vertelt de Brugse hockeyspeelster. “In de halve finale tegen Racing moesten we na de eerste wedstrijd een 2-1 goedmaken. En de finale was super spannend, niet gemakkelijk zeker in de tweede match toen zij onverdiend op 1-0 kwamen. Wellicht lag de druk iets hoger. Plus, er zijn drie, vier meisjes in de ploeg die nog maar vijftien jaar zijn, zoals Ilke Cuffez uit Oostende.”

Puur op karakter werd door Gent nog twee keer gescoord om dan uiteindelijk in de shoot-outs het verschil te maken. “Misschien is het daarom wel mijn mooiste titel. De eerste was speciaal, zonder publiek wegens de pandemie. Vorig jaar was het minder spannend. Nu hebben we echt moeten knokken. Met dank aan de vele fans die ons in Antwerpen kwamen aanmoedigen, alsook onze keeper Pauline De Ryck. We zijn opnieuw geplaatst voor de Europese Hockeyleague. En doordat ook ons mannenteam de titel greep, is het echt een historische gebeurtenis.”

Marie begon op haar 9de bij de KHC Brugge, voornamelijk als aanvaller. Eens bij de nationale U16 werd ze links achterin geplaatst. Een positie die ze vanaf 2013 bij Gantoise behield. Ze weet niet of ze er volgend seizoen nog actief zal zijn. “Ik ga naar mijn zesde jaar geneeskunde. Dus nog meer stages en moeilijker te combineren. Na overleg met de club en de coach is er misschien een compromis mogelijk.” (ACR)