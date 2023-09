Margot Callewaert wint twee keer EK Show Waterskiën: “Dit is een passie die ik van thuis uit meekreeg”

In het Franse Vichy werd Margot Callewaert uit Outrijve Europees Kampioen Show Waterskiën in de discipline dubbels samen met haar dubbelspartner Jurgen Van Der Heyden uit Kuurne. Een Duits koppel werd tweede voor Zweden.

Ook in 2019 werd Margot Callewaert al eens Europees Kampioen in het Franse Roquebrune-sur-Argens. Toen volgde er een periode zonder wedstrijden door corona. “We wisten dat als we foutloos bleven, dus niet vallen, deze titel verlengen mogelijk was, maar elke wedstrijd moet uiteraard geskied worden”, vertelt de 37-jarige mama van twee.

Titel verlengen

“In de oudejaarsperiode hebben we beslist om onze titel te proberen te verlengen en zijn we aan de voorbereidingen begonnen. Nieuwe zaken uitproberen en toewerken naar dat ene doel. Tijdens de zomerperiode werd het trainingsvolume opgedreven, in het water en op het droge. Daarvoor waren we op regelmatige basis terug te vinden in de sporthal en het zwembad van Avelgem. In mei deden we nog een stage in Portugal bij 4Kickx waterskicentrum in Alqueva. De laatste weken waren we er dagelijks mee bezig, een heel intensieve periode. Als je dan de kers op de taart kan zetten…

Het was een fantastisch gevoel. Alles moest meezitten. Het artistieke, de act, de uitvoering… we werkten heel hard aan een level 8 trick, de handenstand, wat tot nog toe ongezien was in Europa. Niets is zo leuk als je dromen najagen en zo grenzen verleggen, de verwondering op het gezicht van je publiek, de adrenaline die de hoogte ingaat, tijd om te schitteren… daarvoor doe je het. Hier heb ik hard voor gewerkt en als je daar dan de vruchten van plukt…”

Gezinsleven

“Eenmaal thuisgekomen ging de riem er voor even af. (lacht) Ik werk ook fulltime, dus was qualitytime met het gezin welgekomen. Ik heb twee kindjes, Emma (5) en Mille (2,5). Mille werd geboren tussen mijn twee titels in. Ik kreeg het waterskiën met de paplepel mee van thuis. Mijn vader, mijn broer en ook mijn kindjes staan al op hun eerste latten. Die drempel is al overwonnen. En mijn man zit ondertussen ook achter het stuur. De ideale leeftijd om te beginnen is rond zes jaar, dan is de motoriek voldoende ontwikkeld.

Maar ook daarvoor kan je kinderen al warm maken voor the life of a waterskier, zoals wij dat wel eens noemen door watergewenning, het plezierig maken in de boot, in en naast het water. Waterskiën is zeer toegankelijk als familiesport. Je moet afspreken, samenwerken, elkaar feedback of tips geven. Een ideale teambuildingactiviteit dus. Ook ik kreeg de microbe door van mijn vader en moeder. Waterskiën is een zalige sport: je bent even weg van alles, één met de natuur en je komt helemaal uitgeleefd terug thuis.”

Margot geeft ook trainersopleidingen en wordt hier en daar wel eens gevraagd om clinics te geven. “Ik ben aangesloten bij SKIBO Avelgem. Die club is heel belangrijk geweest voor mijn resultaten. De ondersteuning die ik daar krijg en van de gemeente… Daar ben ik enorm dankbaar voor. De papa van Margot, Jean-Claude Callewaert, is voorzitter van Skibo Avelgem.”

Toekomst

“Als voorzitter en papa ben ik heel trots op de prestaties van Margot en Jurgen”, vertelt Jean-Claude, al meer dan 20 jaar aan het roer van Skibo Avelgem. “De stress was gigantisch groot, want ze wilde het resultaat van vier jaar geleden bestendigen. Als 37-jarige in het Belgische team heeft ze zich tegenover tieners bewezen, wat niet evident is.”

“Het moet gezegd worden, als team zijn ze enorm ondersteund geweest, ook door de gemeente Avelgem. De basis van deze prestatie is gelegd in het zwembad. Kinderen van vijf tot tien jaar die ze bezig zien op de club kijken enorm naar hen op. Ze met 35 kilometer per uur zien voorbijkomen in handenstand maakt toch wel indruk. Die kinderen zijn onze toekomst. Ik hoop dat mijn kleindochters de microbe ook te pakken krijgen.”

“Hiervoor run je een sportclub, hé”, gaat Jean-Claude, die ook voorzitter van Waterski Vlaanderen en covoorzitter van de Belgische Bond is, voort. “De skiërs zien evolueren tot topsporters van de volgende generatie, daarvoor doen we het. Ikzelf ben nooit zover geraakt. We zijn momenteel met een zestigtal leden. Iedereen draagt zijn steentje bij. We hopen op deze manier een sterke fundering te leggen voor jarenlang waterskiplezier en -prestaties.”