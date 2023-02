Mardi Gras wordt eenmalig Lundi Gras

De traditionele drafrennen op de Kuurnse paardenrenbaan vinden dit jaar niet op Vette Dinsdag, maar op maandag 20 februari plaats, aangezien het Franse PMU besloot een andere wedstrijd te programmeren op 21 februari.

Mardi Gras of Vette dinsdag kent een rijke geschiedenis in de drafsport. De wedstrijd vond in 1921 voor het eerst plaats in Dilbeek en verhuisde daarna naar Sterrebeek. Sinds begin deze eeuw werd de Kuurnse hippodroom de vaste jaarlijkse afspraak voor de hoogdag van de drafsport in Vlaanderen en België.

100 jaar vzw

“Het is voor de 22ste maal dat Mardi Gras wordt gelopen op Kuurnse bodem”, vertelt Guy Vermeulen, voorzitter van het jarige Drafrennen Kuurne vzw die dit jaar 100 kaarsjes mag uitblazen. “Dit jaar wordt het echter een speciale editie van Mardi Gras gezien de acht koersen op maandag 20 februari worden gelopen. Vier van deze wedstrijden zijn namelijk premiumkoersen die wereldwijd worden uitgezonden.”

“Een andere meevaller is dat die zelfde avond ook in het Franse Vincennes, de grootste renbaan van Frankrijk trouwens, eveneens drafrennen geprogrammeerd staan. Gezien vier van onze drafrennen tussen deze wedstrijden te zien zullen zijn, zou dit ook voor ons kunnen resulteren in een nog grotere belangstelling voor onze wedstrijden. Het kon gewoon niet anders, omdat we verplicht de Franse kalender dienen te volgen.”

Hoogtepunt blijft de Grote Winterprijs die opnieuw een mooi deelnemersveld naar Kuurne zal brengen. De eerste wedstrijd op maandag 20 februari staat gepland om 18.30 uur. Ook op dinsdag 28 maart en dinsdag 11 april staat er een Premiummeeting ingepland op de Kuurnse hippodroom die telkens om 18 uur van start gaat.

Netwerkevenement

De hippodroomsite zal er op Mardi Gras echter niet helemaal verlaten bij liggen, aangezien voor de 17 de maal de Confrérie van het Ezelskruiske neerstrijkt in zaal Kubox om er haar netwerkevenement Dis900 By Mardi Gras te organiseren, opnieuw in samenwerking met hogeschool Vives.

“We gaan op dinsdag 21 februari van start om 17 uur”, vertelt Geert Vanhaverbeke, secretaris van de Confrérie van het Ezelskruiske. “De opbrengst van het evenement gaat naar de voedselbank West-Vlaanderen. Dis900 By Mardi Gras wordt muzikaal opgeluisterd door The BumbleBeez.

(BRU)