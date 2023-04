Marcia en Kjenta Boret uit Oudenburg pakken eerste en tweede plek in Double Dutch Contest

In Kunstencentrum VIERNULVIER (Vooruit) in Gent vond The Double Dutch Contest Belgium plaats.

Tijdens de wedstrijd voert iedere ploeg een show op met springtouwen. Twee Oudenburgenaars eindigden als eerste en tweede. Marcia Boret kon met haar team EZPZ de beker mee naar huis nemen. Kjenta Boret eindigde met Caption This als tweede. Marcia mag later dit jaar ons land vertegenwoordigen in Colorado (Verenigde Staten). Ruim 30 supporters uit Oudenburg en omgeving moedigden de dames aan. Marcia en Kjenta trainen twee keer per week in Ropes Got Rhythm in Gent.

(foto LIN)