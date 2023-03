Marc Schroeders legt zijn palet na vijftig jaar neer en neemt afscheid met Belgische titel

Marc Schroeders (TTC Drive Oostende) is samen met Jean-Paul Vansteenkiste (TTC Lauwe) Belgisch kampioen dubbel veteranen 60+ geworden in Louvain-la-Neuve. Oostendenaar Marc Schroeders (65) woont nu in Brussel, maar is nog steeds lid van TTC Drive Oostende. “Voor het Belgisch kampioenschap, in dubbel veteranen 60+, speelde ik in team met tafeltennislegende Jean-Paul Vansteenkiste (63) uit Kachtem”, vertelt Marc. “We wonnen drie wedstrijden en in de finale klopten we de favorieten van Don Bosco Doornik: Serge Delhaye-Philippe Hennaut. Deze Belgische titel is voor mij heel speciaal want precies 20 jaar geleden werd ik ook Belgisch kampioen, in dubbel veteranen 40+, samen met Dirk Roels. Individueel schoot ik tekort en werd ik vroeg uitgeschakeld. Na dit seizoen leg ik het palet neer. Ik zal dan 50 jaar tafeltennis gespeeld hebben. Ik ben 65 en kan het fysiek niet meer aan. Ik eindig in schoonheid, met een Belgische titel, en daar ben ik best fier op.” (FRO)