Marc Huyghe uit Beernem is Vlaams masterkampioen hamerslingeren

Marc Huyghe werd vorig weekend in Antwerpen in zijn vijftigste jaar dat hij aan atletiek doet Vlaams kampioen hamerslingeren. Hij behaalde die titel bij de masters met een worp van 37m92. “Anderhalve meter onder mijn beste jaarprestatie. Ik wil 40 meter halen, maar ik ben daar nog niet in geslaagd.”

Marc Huyghe (61), sinds april lid van Atletiek Club Beernem, traint nu twee keer per week. Iets wat hij eerder minder deed. “In het verleden was dit samen met een trainer. Nu doe ik het alleen, zij het in het gezelschap van mijn clubgenote Nora De Bois, die ik net de beginselen van het hamerslingeren aanleerde. Zij werd daardoor tweede op het provinciaal kampioenschap bij de cadetten.”

Voorheen heeft Marc verschillende clubs doorlopen waar hij heel wat Vlaamse en Belgische titels behaalde. Vanaf tweedejaarspupil is hij met atletiek begonnen. “Zij het zonder drie ronden op de piste te lopen, want een afstandsloper ben ik nooit geweest”, vertelt hij. “Ik deed in het verleden aan tienkamp. Bij de start van mijn hogere studies ben ik hiermee gestopt. Vooral de springnummers waren moeilijk omdat mijn knieën het fysiek niet langer aankonden.”

Nadien ging de focus naar het hamerslingeren. Marc, opvoeder in de Zande in Wingene, volgde hiervoor nationale trainingen. “Ik ben van opleiding regent lichamelijke opvoeding en heb van het hamerslingeren zelfs een eindwerk gemaakt. Ik heb dit altijd blijven doen, net als de andere werpnummers, zoals speer- en discuswerpen, kogelstoten en gewichtwerpen. Dat laatste is in mijn categorie nu met negen kilo, terwijl de hamer vijf kilo weegt. Je doet voor beiden wel dezelfde beweging, met het verschil dat de werpafstand uiteraard anders is.”

Techniek

Hamerslingeren is volgens Marc specifiek, en een van de moeilijkste werpnummers. “Er is veel techniek mee gemoeid. Eenmaal je die techniek onder de knie hebt, kan je het lang beoefenen. Het is minder belastend dan bijvoorbeeld speerwerpen.”

(ACR)