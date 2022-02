‘Manilli Vanilli’ is Belgisch kampioen manillen

Kaartersclub Manilli Vanilli van café Dudu is Belgisch kampioen manillen. Zeven afgevaardigde leden streden samen met 12 andere clubs voor de titel. “De tijd dat manillen een bejaardenactiviteit was, is voorbij. Het spel is nu uitgegroeid tot eentje voor jong en oud”, zegt voorzitter Olivier Marescaux. ”We zijn ook kampioen in sfeer en gezelligheid.”

Manillen is in Heule geen cafésport voor oude mannen. Manillen is zelf hip. Hier geldt de algemene tendens niet dat manillen in clubverband achteruitgaat. Integendeel.

“Kaarten met vrienden in een gezellige omgeving is een van de redenen die kaarten populair maken. Het sociale is bij ons belangrijk. Het is een ontmoeting van mensen die graag gemoedelijk een kaartje leggen op café”, zegt Olivier Marescaux. “Gewoon samen zitten, leute maken, pintje drinken en de uitdaging aangaan in het spel. Terugkeren naar de nostalgie zoals het vroeger was. Daarom hebben we de kaartersclub Manilli Vanilli opgericht.”

Grote kaarting

Manilli Vanilli is opgericht in 2010. Elke eerste maandag van de maand komen de 28 leden in café Dudu vanaf 20 uur manillen. Het manillenseizoen loopt van september tot eind juni. Jaarlijks houdt de club een grote kaarting voor leden en niet-leden om de clubkas te spijzen. Dit jaar gebeurt dat op 13 maart in de Dudu van 10 uur tot 18 uur met ’Win for Life kaarting’.

Zeven leden van Manilli Vanilli namen deel aan de Belgisch kampioenschap in Torhout. De deelnemende club die het hoogste gemiddelde percentage van alle wedstrijden behaalt, krijgt de gegeerde trofee en mag een jaar lang de titel van Belgisch kampioen dragen. Er waren 12 deelnemende ploegen. Iedere deelnemer speelt vijf wedstrijden.

“Onze club won 23 van de 35 wedstrijden, goed voor een percentage van 65,71 procent. We hopen er dit jaar een vervolg aan te breien, of liever kaarten, om in manillensferen te blijven. We gaan de ambitie aan om iedereen op het volgende Belgisch kampioenschap onder tafel te kaarten”, vertelt de trotse voorzitter.

Het volgende Belgische kampioenschap vindt plaats op 23 oktober in Geraardsbergen. Het wereldkampioenschap manillen, dat normaliter op zaterdag 19 februari zou plaatsvinden in Zulte, is uitgesteld tot 18 februari 2023 in Deerlijk. De trofee kan je bewonderen in café Dudu, de thuishaven van Manilli Vanilli.

Leden welkom

Leden zijn nog steeds welkom. Er zijn nog plaatsen vrij. Het lidgeld bedraagt 10 euro. “Je moet het spel niet kennen. We leren je de basisregels. De meesten zijn er vlug weg mee. Het is echt niet moeilijk om te doen. Belangrijk is dat we samen zijn met kaartgezinden”, aldus Olivier.

Als afsluiter van het manillenseizoen is er een souper voor leden op kosten van de clubkas. “Misschien een reden te meer om lid te worden”, besluit de voorzitter met een knipoog. (Carlo Herpoel)

Info: olivier@stadsboerderijkortrijk.be