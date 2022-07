Manche Belgisch kampioenschap Trial wordt in Egem verreden

KAMCE Torhout organiseert elke jaar de Trial van de Kleigroeve in de Egemse kleiputten. Omdat de club dit jaar 75 jaar bestaat en de Trial aan zijn dertigste editie toe is hebben ze een extra inspanning gedaan en zijn er in geslaagd op zondag 14 augustus een manche van het Belgisch kampioenschap naar Egem te halen.

De Trial van de Kleigroeve, georganiseerd door KAMCE Torhout, is inmiddels een vaste afspraak op de agenda van de trialliefhebber geworden. De organiserende club bestaat dit jaar 75 jaar en bovendien is de wedstrijd aan haar dertigste editie toe. Om dit dubbel jubileum te vieren heeft de club kosten nog moeite gespaard om er iets speciaal van te maken. Tijdens het weekend van 13 en 14 augustus gaat op zaterdag het kampioenschap van Vlaanderen en West-Vlaanderen door, maar op zondag zijn ze er in geslaagd een manche van het Belgisch Kampioenschap naar Egem te halen.

39 jaar geleden

“We zijn uiteraard zeer trots dat we een manche van het Belgisch kampioenschap mogen organiseren.” vertelt voorzitter Philippe Damiens ons. “Het is immers 39 jaar geleden, van 1983, dat nog een manche van het kampioenschap in West-Vlaanderen verreden werd en we hebben er dan ook alles aan gedaan om er een topwedstrijd van te maken. Op zaterdag gaat het Open Kampioenschap van West-Vlaanderen en het kampioenschap van Vlaanderen door. Hier nemen enkele rijders uit de streek aan deel, zoals Jitse Den Baes uit Zwevezele, Johan Loeys en zijn zoon Seppe uit Zwevezele en Stijn Meirhaeghe uit Tielt. Uiteraard wordt de manche van het Belgisch kampioenschap op zondag het hoogtepunt. Hier kijken we met verwachting naar onze eigen clubpiloot Emile Mattheeuws, die vorig jaar als eerste West-Vlaming ooit Belgisch kampioen bij de Inters (de hoogste klasse) werd. Voor de concurrentie kijken we vooral naar Max Mathy uit Wallonië, die in 2020 Belgisch kampioen werd.”

Hill Climb

“Met de kleiputten met zijn vele hoogteverschillen hebben we de gedroomde omgeving om de nodige afwisseling qua parcoursen (in de trial ‘zones’ genoemd) uit te tekenen. Parcoursbouwer Gery Vande Vijvere, zijn assistent Geert Meirhaeghe en hun team zijn inmiddels ruim twee maand bezig om de zones uit te zetten, waarbij het om het aanpassen van bestaande zones gaat, maar ook om nieuw aan te leggen zones. Voor de wedstrijd op zondag werden heel wat extra bomen en stenen aangesleept om zones aan te leggen die een hoge mate van behendigheid vragen. Een absolute topper op dit vlak is de nieuwe ‘hill climb’ die aangelegd werd, waarbij de piloten het zeer grote hoogteverschil in rechte lijn dienen te overwinnen. Al het voorgaande zal de spektakelwaarde zeker ten goede komen, maar of we weer de opkomst uit het verleden zullen halen blijft een vraagteken. Corona zal zeker zijn invloed hebben op het aantal deelnemers. Een aantal rijders zijn inmiddels overgestapt naar een andere hobby en we kunnen niet ontkennen dat het kostenplaatje serieus gestegen is. Hoe het ook zij, voor het publiek zal er voldoende spektakel zijn om zeker eens langs te komen.”

Op zaterdag wordt om 11 uur gestart en op zondag om 10 uur. Op zondag starten de deelnemers om de minuut en dienen de rijders de zones in volgorde af te werken. De toegang is het hele weekend gratis. (JG)