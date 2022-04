Mama Amy Naert bokst zaterdag voor eigen publiek in Ingelmunster: “Mijn dochters zijn mijn allergrootste supporters”

Amy Naert (34) is klaar om zaterdagavond opnieuw voor eigen publiek te schitteren. De Ingelmunsterse neemt het op tegen de Franse Anaelle Angerville. “Mijn coaches zorgen ervoor dat ik goed voorbereid ben. En op de steun van het publiek zal ik zeker kunnen rekenen.”

Het Ingelmunsterse Boksgala is aan de negende editie toe en is in die tijd uitgegroeid tot een vaste waarde in de bokswereld. De sfeer is er altijd fantastisch en vader en zoon Marnix en Wouter Dujardin en hun neef Peter Kerkhof weten ook telkens een mooi programma voor te schotelen. Met daarin dit jaar ook opnieuw een prominente rol voor de dames. Oshin Derieuw kampt er om het ‘IBO Intercontinental’ wereldkampioenschap tegen de Italiaanse Sylvia Bortrot. Die kamp belooft gensters, maar er wordt uiteraard ook uitgekeken naar de prestatie van de lokale Amy Naert. De 34-jarige atlete heeft al vijf profkampen op haar conto, die won ze allemaal waarvan eentje ook met knock-out.

Vaste kliek fans

Eigenlijk is Amy Naert bezig aan haar tweede carrière als bokser. “Ik ben altijd al sportief geweest en deed vroeger op school veel aan sport. Op mijn 19de ben ik begonnen met sporten, maar na drie jaar ben ik gestopt. Zes jaar later heb ik de handschoen opnieuw opgenomen en sindsdien ben ik aan de slag bij Deco Boxing Team in Harelbeke. En na 22 amateurkampen (18 keer winst) zette ik de stap naar de profs.”

Sinds 11 jaar woont Amy met haar partner Ivan Glorieux samen in Ingelmunster, maar ze groeide op in het Kortrijkse. “Ik werk nu ook bij Ivan die algemene bouwwerken voor zijn rekening neemt. Ik was vroeger poetsvrouw, maar was wat uitgekeken op die job. Ik heb de stiel geleerd aan Ivan. Eerst deed ik dat in bijberoep, nu als mijn voltijdse baan. Maar ik ga niet de volle uren mee de baan op, ik breng onze dochter naar school en haal die ook op. Maar niettemin is het een heftige job, zeker als je dat dan nog moet combineren met heel wat trainingsarbeid.”

Amy is de mama van Hayley (16) en Fientje (9). De jongste dochter kwam recent al in het nieuws omdat ze als jongste duivenmelker van het land in onze krant kwam. “Mijn dochters zijn mijn grootste supporters”, windt Amy er geen doekjes om. “Mijn oudste is het al wat gewend en ook Fientje ging nu al eens mee naar een kamp. Uiteraard had ik haar vooraf al wat verteld over hoe het er aan toe gaat en dat het ook mogelijk is dat ik een flinke klap krijg. Maar ze wil het eigenlijk voor geen geld ter wereld missen. Ze zal zaterdagavond dus zeker ook van de partij zijn. Net als nog heel wat fans, ik heb zowat een vaste kliek die altijd trouw op post is.”

Haar tegenstander Anaelle Angerville kent Amy Naert niet. “Maar mijn coaches zullen wel de nodige info over haar verzamelen.” Deco Boxing Team staat ook als één blok achter Amy. Trainers Patrick Ftita, Ringo Verbauwhede, Paolo Vilani en Gino Adam stomen haar klaar, voorzitter en sponsor Patrick Decock zorgt samen met haar manager Rudi Compernol dat ook organisatorisch alles vlekkeloos verloopt. “Ik moet me enkel concentreren op de trainingen.”

Bantamgewicht

Amy komt uit bij de bantamgewichten. “Ik moet onder de 53,5 kilogram blijven, maar dat is geen probleem. Ik zit daar normaal twee kilogram onder.” Amy legt zichzelf een zwaar trainingsregime op. “Op maandag, woensdag en vrijdag is er bokstraining, donderdag doe ik intervaltraining en op zaterdag werk ik met een personal coach.” In de week naar de kamp toe bouwt ze wat rust in. “Dat is ook nodig. Ik ben best ook altijd gestresseerd voor een kamp, zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Mijn tegenstandster schijnt een hevige dame te zijn, ik zal zoals altijd vol aan de bak moeten.”

Tot nu bokste Amy haar profkampen enkel in West-Vlaanderen, onder meer twee keer in Izegem en al een keertje in Ingelmunster. “In februari stond een kamp in de buurt van Parijs gepland, maar door corona werd die afgelast. Eens boksen in het buitenland zou ik zeker zien zitten.”

Delfine een toffe madam

Ondertussen neemt de bokssport bij de dames een hoge vlucht. “Daar zit Delfine Persoon natuurlijk voor veel tussen. Zij heeft veel media-aandacht gekregen. Het blijft ook een toffe madam, als ik haar tegen het lijf loop doen we altijd een babbeltje.”

Ondertussen kwam Amy altijd ongeschonden uit de kampen. “Hout vasthouden en laat ons hopen dat het zo blijft. Ik ben al 34 jaar, maar zolang mijn lichaam het toelaat en ik het amusant blijf vinden ga ik verder. Ik hoop ooit nog op een Belgische titelkamp, maar daarvoor moet ik wedstrijden van acht ronden op mijn conto hebben. En dat is nog niet het geval. Maar wat niet is kan nog komen natuurlijk.”