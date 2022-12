Maldegem speelt darts in Adegem: “In 2024 een Meetjeslandse competitie opstarten”

De Dartsclub Maldegem (DMC) ging afgelopen weekend officieel van start in de Oude Weg 23 in Adegem. De oprichters van de nieuwe dartsclub hopen in de toekomst te kunnen samenwerken met clubs in de regio.

Na snooker heeft ook darts ons van over de plas bereikt. Er waren al dartsclub in Aalter, Eeklo en Knesselare. Sinds zaterdag heeft ook Adegem zijn dartsclub. Het is een initiatief van Giovanni Overmeire, Kurt Van Kerchaever, Maarten Baelen Dieter De Roo en Niels Goemaere.

“Wij spelen al maanden darts en komen afwisselend bij elkaar thuis samen om enkele partijen te spelen. Als wij willen deelnemen aan wedstrijden moeten we naar Gent of Brugge trekken. Omdat er ook in onze gemeente veel dartsspelers zijn, hebben wij via Facebook de vraag gesteld of er mensen bereid zijn om mee te werken aan onze club Dartsclub Maldegem. In een mum van tijd kregen wij meer dan 200 positieve reacties. De firma Kuvacon, een van onze sponsors, stelde zijn loods ter beschikking om onze hobby te kunnen beoefenen”, zegt Giovanni Overmeire.

Wie belangstelling had kon zich inschrijven voor een eerste kennismaking met de nieuw dartsclub die over drie blokken beschikt, via de computer worden de resultaten van de worpen geregistreerd. Een dertigtal spelers hebben al hun eerste partijtjes in de nieuwe dartszaal gespeeld.

COMPETITIES

Het nieuwe bestuur werkt momenteel aan de uitwerking van de structuur van de club. Volgend jaar wil het zich toeleggen op het organiseren van een eigen kampioenschap. “Er zijn in onze regio verschillende dartsclubs. Die moeten allemaal naar Gent of Brugge om deel te nemen aan competities. Wij willen met die clubs overleg plegen om in 2024 een Meetjeslandse competitie te starten”, zegt Giovanni.

“Momenteel zijn er bij ons enkel mannen die competitie willen spelen ingeschreven, maar het is de bedoeling om later ook recreanten en vrouwen in onze dartsclub te verwelkomen.” Als DCM goed draait, wil het bestuur ook de jeugd als wissel op de toekomst bij de club betrekken. (LV)