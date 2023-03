Maak kennis met Carla, de vrouw achter Super Mario: “Mario speelt graag tegen de absolute kleppers”

Het zijn al drukke maanden geweest voor Mario Vandenbogaerde, de nummer 75 van de wereld in het PDC-circuit. Komend weekend wacht een nieuwe belangrijke afspraak, dan mag Mario zich meten met de wereldtop tijdens de manche van European Tour in het Duitse Riesa. Wie zeker mee zal gaan naar Riesa, is zijn grote steun en toeverlaat: Carla Dumoulein.

Mario vormt sinds enkele jaren een koppel met Carla Dumoulein. “Maar we kennen elkaar al veel langer”, zegt Carla (49), die postbode is en samen met Mario recent van Beselare naar Geluwe verhuisde. “Dertig jaar geleden kwamen we elkaar voor het eerst tegen toen we allebei darts speelden in café Nova in Ieper. Daarna hebben we elk ons eigen pad gevolgd, tot we elkaar enkele jaren geleden weer opgezocht hebben en van het een kwam het ander.”

Nummer 75

Mario nam de draad van het darten, mede door de steun van Carla weer op, en bezit intussen een tourkaart van de PDC. “Daarvoor moet je een kwalificatie voltooien, de zogenaamde Q-school. De derde poging was de goede.”

Op dit moment is hij de nummer 75 van de wereld. “Het doel is om zich in de top 64 te nestelen, anders moet Mario weer de Q-school volgen. Sinds hij bij de PDC zit, zijn het al heel drukke weken geweest. Je mag niet vergeten dat Mario ook nog steeds actief is in de bouwsector. Hij runt samen met zoon Sebastiaan zijn eigen bouwonderneming.”

Naar Praag

“Zo zijn er de vele kwalificatietoernooien en intussen kon Mario zich al voor vier van de acht tornooien van de European Tour kwalificeren. Helaas kon hij zich niet plaatsen voor het tornooi in Wieze. Mario is niet snel ontgoocheld, maar toen voelde je wel dat het een gemiste kans was om zich voor eigen volk te kunnen tonen.”

“De tornooien schieten in België als paddenstoelen uit de grond”

Wel mag hij binnenkort onder meer naar Praag en komend weekend trekken ze richting Duitsland voor de manche in Riesa. “Dan zullen we ongetwijfeld weer zijn walk-on The One and Only van Chesney Hawkes horen weerklinken in de zaal. Zoals steeds is de top 16 rechtstreeks gekwalificeerd. Qua loting is het nog afwachten, maar het kan dus zijn dat hij tegen een absolute klepper uitkomt. Kansloos is Mario dan echter niet, hij benadrukt steeds dat hij van iedereen kan winnen, maar ook van iedereen kan verliezen. Mario speelt alvast graag tegen de grote namen en hij kan met iedereen goed opschieten.”

Carla gaat als Mario’s grootste steun en toeverlaat overal mee. “Dit jaar doen we alles met de auto, dat is praktisch veel gemakkelijker.”

50 jaar

Binnenkort volgt een nieuwe mijlpaal voor Mario, want op 1 juni mag hij 50 kaarsjes uitblazen. De drie dagen daaropvolgend is er in Geraardsbergen het tornooi dat zijn naam draagt. “De datum is eerder toeval, maar het zal zeker een groot evenement zijn”, zegt Carla. “Het is zijn hoofdsponsor FM Protec die de organisatie op zich neemt. Er is een prijzenpot van 20.000 euro voorzien. De tornooien schieten als paddenstoelen uit de grond, het is een bewijs dat de sport enorm populair is. Ook binnen de familie is de microbe aanwezig, want intussen nam ook Mario’s neef Jeroen Caron deel aan de Q-school”, besluit Carla.