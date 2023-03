Maaike Vander Cruyssen: “Zien nog wel hoe mijn toekomst eruit ziet”

Maaike Vander Cruyssen (18) mag zich gerust een rijzende ster in de Belgische atletiekwereld noemen. Vorig jaar veroverde de 800 meter-loopster uit Vichte de Belgische titel bij de scholieren. “Die afstand is helemaal mijn ding.”

Maaike Vander Cruyssen vierde begin februari haar 18de verjaardag, maar een uitgebreid feest was niet aan haar besteed. “Ik heb het rustig gehouden”, glimlacht ze. “Ik vierde het met enkele vrienden, maar zeker niet uitbundig. Ik heb ervan genoten, dat is het belangrijkste.” Vander Cruyssen, die uitkomt voor Atletiek Zuid West, heeft alle redenen om te genieten, want ook op sportief vlak loopt het uitstekend. “Ik zit in een goeie periode”, knikt ze. “Op mijn wedstrijden loop ik bijna altijd een persoonlijk record of zit ik er op zijn minst dichtbij.”

Belgische titel in Lebbeke

Vander Cruyssen stamt nochtans niet uit een sportieve familie. “Maar toen mijn twee jaar oudere zus Heike met atletiek begon en ik haar elke woensdagnamiddag vergezelde, ben ik vanzelf in de sport gerold”, vertelt de zesdejaarslinge moderne talen-wetenschappen aan Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in Waregem. Zoveel jaren later was de Belgische titel op de 800 meter bij de scholieren, in september 2022 in Lebbeke, het voorlopige hoogtepunt van haar atletiekcarrière. “Hier had ik altijd voor gewerkt. Meestal stond ik op een Belgisch kampioenschap op het podium of viel ik er net naast, maar nu schopte ik het eindelijk eens tot op de hoogste trede. Nina Van Pelt was de topfavoriete, maar ik had een uitstekende dag, gaf in de laatste 200 meter alles wat ik in me had en ben op en over haar gegaan.”

Vander Cruyssen is intussen aan haar eerste winter bij de junioren bezig. Ze verbeterde al twee keer haar indoorrecord: in Gent en onlangs ook in Liévin tot 2’10”36. Outdoor staat haar persoonlijke besttijd momenteel op 2’11”89, maar de verwachting is dat ze ook die chrono de komende maanden scherper zal stellen. Vander Cruyssen wordt al vijf jaar begeleid door Armand Parmentier, die tussen 1983 en 1993 tien het Belgisch marathonrecord (2u09’57”) in handen had. “Ik ken zijn verleden”, lacht Vander Cruyssen. “Armand is helemaal geen strenge trainer die altijd zegt: doe wat je zelf wil, er moet helemaal niets. Al raadt hij wel bepaalde zaken of wedstrijden aan. Hij geeft me ook veel tips. Armand is de perfecte trainer voor mij.” Momenteel traint Vander Cruyssen vier keer per week: op dinsdag, woensdag, vrijdag en zondag, waarvan twee intervaltrainingen. Op maandag doet ze preventieve core- en evenwichtsoefeningen bij de kinesist.

De focus van Vander Cruyssen ligt duidelijk op de 800 meter. “Een heel zware discipline waarin tactiek bepalend is. In de eerste ronde is positionering heel belangrijk en moet je klaar zijn om te sprinten. Je moet altijd goed kunnen inschatten hoe je die eerste 400 meter overleeft zonder te verzuren. Dat ligt me, die lange maar niet te lange inspanning met toch wat snelheid, aangevuld met het tactische aspect. In de cross vind ik die manier van denken ook vaak terug.”

Brons in Lyon

Eind februari verscheen Vander Cruyssen nochtans niet aan de start van het BK veldlopen. Wel trok ze begin maart naar Lyon voor het open Frans kampioenschap. Ze overleefde vlot de reeksen en werd vervolgens knap derde in de finale in een tijd van 2’11”45. Vorig weekend stond het BK indoor voor junioren in Gent op de planning van de atlete uit Vichte. Ze behaalde zilver. “Outdoor ben ik al Belgisch kampioen geworden, dus had ik indoor dezelfde ambitie. Jammer genoeg kwam ik nipt te kort.” De toekomst oogt veelbelovend, maar we spreken natuurlijk nog altijd over atletiek, een sport waarin profcontracten niet voor het grijpen liggen. “Ik zie het mezelf niet meteen als beroep uitoefenen”, tempert Vander Cruyssen de verwachtingen. “Ik hoop nu vooral iets met kinesitherapie te doen, de studie die ik vanaf september in Gent zal volgen. We zien wel wat er de komende jaren op me afkomt.”