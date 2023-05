Maaike Vander Cruyssen (18) verbetert 21 jaar oude clubrecord van Atletiek Zuid West op de 800 meter

De Vichtse juniore Maaike Vander Cruyssen van Atletiek Zuid West verbeterde haar persoonlijk record gevoelig van 2’10”36 naar 2’09”35 op de 800 meter. Ze deed dat op de Stessens 1 mei meeting in Herentals. Een verbetering van het clubrecord met meer dan 2 seconden.

Ook het clubrecord Alle Categorieën, dat op naam stond van Lieselot Bossuyt sedert 2002 met 2’10”47, werd van de tabellen gelopen. “Ik had gehoopt om een tijd om en bij de 2’10” te lopen”, glundert de goedlachse Maaike Vander Cruyssen (18). “Op voorhand was een tempomaker aangekondigd. Ik startte terughoudend om niet over mijn toeren te gaan. Op 250 meter voor de meet, toen ik in vierde positie liep, kon ik Nina Van Pelt voorbijgaan en een goede eindsprint inzetten. Ik kwam nog dicht bij Elena Kluskens die als eerste finishte in 2’08”08.”

“Dit in mijn eerste wedstrijd als eerstejaars juniore al lopen, maakt me heel gelukkig. Een doel op zich was onder die 2’10 grens te duiken dit seizoen. Nu wil ik stap voor stap beter doen.”

“Zaterdag staat de interclub in Lanaken op mijn programma. Daar zal ik de 400 meter en de 4×400 meter voor mijn rekening nemen. Op het Provinciaal Kampioenschap een week geleden liet ik met een chrono van 58”80 al een nieuw persoonlijk record noteren, ook daar wil ik iets beter doen. Dat komt dan mijn 800 meter ten goede, en omgekeerd. Verder heb ik geen specifieke doelen dit zomerseizoen. Mijn tijden aanscherpen en misschien een podiumplek halen op een kampioenschap”, aldus Maaike Vander Cruyssen.