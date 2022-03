Maaike Reyngaert en Jarne Ameye winnen Veloopzwem in De Haan

De 38ste editie van Velopzwem in De Haan, de oudste triatlon in België, heeft een bijzonder vlot en spannend verloop gekend. De 164 deelnemers moesten in de voormiddag 500 meter zwemmen in het zwembad van Wenduine. In de namiddag werd er nog 28 km gefietst en 8,6 km gelopen.

Na een boeiende strijd, niet alleen onderling maar ook tegen de strakke kustwind, liep de jarige Jarne Ameye (20) uit Grimbergen als eerste over de streep aan Sportcentrum het Haneveld. Hij won de spurt voor de zege, met enkele seconden voor Giani Vanden Broucke uit Zuienkerke, én meer dan één minuut op Sven Vandenbroucke uit Moorsele.

Bij de dames ging de zege naar Maaike Reyngaert uit Heule. Kaat Van Eynde uit Herstelt werd op 3 minuten en Shana Pollentier, uit Oostende, derde.

(FRO)