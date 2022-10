Lyssa Vansteenkiste wil op het volgend EK nog beter doen: “Ik verkies de sprint boven de lange afstand”

Lyssa Vansteenkiste uit Roksem behaalde op het voorbije EK skeeleren in het Italiaanse L’Aquila bij de Youth Ladies een zilveren medaille op de 500 meter. “Ik kijk nu alvast uit naar het EK volgend jaar in Frankrijk, in dezelfde leeftijdscategorie maak ik als ik een jaartje ouder ben wellicht meer kans om op de andere afstanden beter te presteren.”

De Belgische skaters verzamelden op het EK veertien medailles. De zilveren medaille voor de 15-jarige Lyssa Vansteenkiste (Zwaantjes Roller Club Zandvoorde), kon mits wat meer geluk ook goud zijn. In de finale lag ze lange tijd op een vierde plaats, maar in de laatste 150 meter zette ze de sprint in en snelde ze naar de tweede plek, zij het op amper veertien duizendsten na de Europese kampioene, de Portugese Francisca Henriques. Het skeeleren werd Lyssa met de paplepel ingegeven.

“Mijn oma woonde in Zandvoorde en heeft er nog aan rolschaatsen gedaan, net als mijn papa die toen naar het skeeleren overging”, vertelt de vice-Europees kampioene die de 500 en 1.000 meter sprint boven de lange afstand verkiest. “De 100 en 200 meter is voor mij net iets te kort. Daarnaast is er de afvallingskoers, op de lange afstand, die doe ik ook graag.”

Boven verwachting

Lyssa trok als Belgisch kampioen op de 200 meter tijdrit en op One Lap Sprint naar het EK met de 500 meter als haar beste wedstrijd. Dat ze zilver zou behalen, was totaal boven haar verwachtingen. “Mijn eerste doelstelling was een halve finale, een top acht. Bij mijn kwalificatie voor de finale kon het al niet meer stuk. En als je dan tweede wordt, brengt dat toch iets teweeg.”

Op het EK op de piste deed Lyssa diverse afstanden. In ploeg eindigde ze in de finale met Lotte Verburgh (ZRC Zandvoorde) en Louka Leemans (RSC Leuven) op de vijfde plaats. “Ik ben gevallen. Jammer, want we maakten echt wel kans op een medaille. Op de weg moest er gereden worden op een oud vliegveld waar de wieltjes echt wel werden beproefd. Het parcours was enorm ruw met korte bochten, wat voor een enorme slijtage zorgde. Ik had twee paar schoenen en een achttal sets wielen mee om ook om bij regenweer mee te rijden. Die zijn niet goedkoop. Het is nu ongeveer 200 euro voor een set”, besluit Lyssa. Haar skeelerseizoen zit er nu op. Deelnemen aan een WK zit er nog niet meteen in. Dat kan ze pas als junior.

