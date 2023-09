Luna Verfaillie stoomt zich klaar voor EK’s en WK

Luna Verfaillie neemt in het judo een voorbeeld aan haar nicht en streekgenoot Amber Ryheul en maakt zich op voor een deelname aan drie kampioenschappen. “Ik wil mezelf geen druk opleggen. Het moet leuk blijven en ook het mentale is hierbij een belangrijke factor.”

Luna Verfaillie (19) uit Staden studeert in Antwerpen, waar ze de regionale judotrainingen volgt. “In het verleden deed ik allerlei sporten: dansen, tennis, zwemmen, … Eigenlijk een beetje van alles, tot mijn mama Martine Leplae aan mijn mouw trok om net als zij destijds aan judo te doen. Ook mijn vijf jaar oudere nicht Amber Ryheul zag voor mij wel mogelijkheden binnen die sport. Ze nodigde mij uit bij haar in de club in Houthulst. Na wat proeflessen volgden de trainingen, samen met mijn broer. Voor mijn mama was dat wel handig, zo moest ze ons maar naar één plaats brengen”, lacht Luna.

Op haar zestiende verhuisde ze naar haar huidige club, Judoschool Asahi in Oostnieuwkerke, omdat die haar competitief meer kon bieden.

Dirk Van Tichelt

Ondertussen vinden Luna’s trainingen in Antwerpen plaats, waar ze dagelijks binnen de groep junioren wordt begeleid door voormalig topjudoka Dirk Van Tichelt. Dat is duidelijk goed voor succes, zij het zelfs op heel korte termijn. “Dirk gelooft steevast in mij om te slagen, ook als ik dat zelf niet doe. Het is nu mijn laatste jaar bij de U21. Voor mezelf, voor Dirk en voor mijn ouders, die toch veel in mijn sport investeren, wil ik mezelf nu bewijzen.”

In januari brak Luna op het internationaal tornooi Belgian Open in Herstal de ban met brons, zij het bij de senioren, wat goed is voor een selectie voor het EK U23 in november in het Franse Montpellier. In februari werd Verfaillie in Tielt in de categorie -57 kg net als in 2022 Belgisch kampioen. In april behaalde ze brons op de Europacup bij de junioren in het Poolse Poznan. Later volgde eenzelfde medaille op een gelijkaardig tornooi in het Oostenrijkse Graz. Eind juli deed ze nog beter, met goud op de Junior Europacup in Berlijn. Deze resultaten zorgen bij de junioren voor een deelname aan het EK, van 7 tot en met 10 september in het Nederlandse Den Haag, gevolgd door een WK in het Portugese Odivelas van 4 tot en met 10 oktober.

Aandachtspunt

Luna staat momenteel op plaats 14 op de wereldranglijst. Drie grote internationale tornooien in het vooruitzicht vindt ze uiteraard mooi, al legt ze de lat niet hoog. “Ik ga zonder verwachtingen en zie wel. Dirk blijft mij als trainer voortdurend motiveren. Ik moet er volgens hem blijven in geloven. Momenteel volg ik nog hetzelfde regime aan trainingen. Een routine, zij het met een ander krachtthema, vooral op explosiviteit. Ik mag immers niet te veel aan massa bijkomen, want judo is in gewichtsklassen verdeeld.” Dat blijft voor Luna een aandachtspunt, geeft ze toe: die -57 kg. “In het verleden had ik daar toch wat moeite mee, maar als de wedstrijden elkaar snel opvolgen vormt het doorgaans geen probleem. Verder neem ik een voorbeeld aan Amber. Mijn nicht sleurde mij destijds overal mee naartoe om te trainen. Zij leerde me de discipline om altijd aanwezig te zijn. Op jongere leeftijd was ik speelser en durfde ik wel eens een training over te slaan. Ondertussen besef ik dat elke training telt om er tijdens de wedstrijden te staan en om niet bang te zijn van mijn tegenstander, want mentaal was dat in het verleden wel iets waar ik niet zo gemakkelijk mee kon omgaan.” (ACR)