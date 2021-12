Lukas Cneut duimt dat indoor atletiek kan doorgaan: “Mijn droom is om als cadet mijn vader te evenaren destijds”

De 14-jarige Lukas Cneut liep als 6-jarige zijn eerste ronden op het stedelijk sportstadion. Hij houdt niet van veldlopen, maar op de CrossCup in Roeselare hielp hij wel een handje mee. Lukas stamt immers uit de sportieve familie van opa Carlos Cneut, waarvan papa Jürgen, nonkel Peter en tante Eveline als atleten mooie sier maakten en nu als bestuursleden nauw betrokken zijn bij de Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare.

“Ik liep wel mee in het West-Vlaams kampioenschap bij de scholen op het MSKA in Roeselare. Ik werd er 12de op 34 deelnemers. Maar mijn voorkeur gaat naar de spurtnummers en het kogelstoten. Vorig seizoen heb ik geen enkele indoorwedstrijd kunnen lopen door corona. Ik kijk uit naar de maanden januari en februari. Hopelijk kunnen dan toch indoorwedstrijden in de Topsporthal in Gent georganiseerd worden, tenzij corona verder roet in het eten zou gooien.”

“Vorige zomer liep ik als eerstejaarscadet goede tijden op de 200 en 400 meter met als persoonlijke records 25”23 en 59”09, maar tijdens het VK op 15 augustus liep ik een rugblessure op. Na kinebehandelingen en wat rusten ben ik dan tijdelijk overgestapt naar de trainingen bij de afstandsgroep, omdat er daar minder korte intensieve oefeningen op het programma staan. Het blijft een beetje koffiedik kijken of ik op de spurtnummers voluit zal kunnen gaan. Als het meevalt, staan er een aantal indoorwedstrijden op het programma, waarbij natuurlijk het PK en het VK met rood zijn aangestipt. En wie weet het BK? Het is mijn droom om als cadet en scholier beter te presteren dan mijn papa destijds, want hij was een sterke jeugdatleet op nationaal niveau. Mijn groot idool is mijn clubgenoot Alexander Doom. Hij werd al verschillende keren Belgisch kampioen en mocht aantreden met de Belgian Tornado’s op de Olympische Spelen”, zegt de derdejaarsleerling elektromechanische technieken aan het VTI Roeselare.

“Naast atletiek vind ik ook basketbal fantastisch. Ik heb thuis een basketring en waan mij dan wel eens Stephen Curry of LeBron James”, knipoogt hij. (FD)