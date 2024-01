Lucca De jonckheere beste West-Vlaamse tafeltennisser

Op het PK tafeltennis in Roeselare ging de titel bij de heren enkel verrassend naar Bruggeling Lucca De jonckheere (22). “Als een B2-speler is het mijn bedoeling om te stijgen en B0-speler te worden.”

In West-Vlaanderen zijn er momenteel geen A-spelers actief, dus was het op het PK in Schiervelde uitkijken wie de beste B-speler werd. Die eer ging naar Lucca De jonckheere uit Sint-Michiels, als lid van TTC Zandvoorde. Richting de finale won hij onder andere van de hoger gerangschikte Dieter Marijsse (B0, Gullegem) en van zijn club- en ploeggenoot Matthias Janssens (B0).

“Op het Vlaams kampioenschap zou ik graag de kwartfinales halen”

Lucca, commercieel adviseur bij Belfius in Brugge, steekt zijn vrije tijd in het tafeltennis. “Ik ben er bijna elke dag mee bezig”, vertelt hij. “Ik train in Zandvoorde en ben er speler in de A-ploeg in tweede nationale, met de bedoeling om met deze groep te promoveren. Verder geef ik zelf training of fungeer ik als sparringpartner bij de jeugd om hen beter te maken. Daarnaast geef ik via de trainersorganisatie TT Progress training in de clubs in Torhout en in Jabbeke.”

Lucca woonde vroeger in Varsenare, waar zijn buurman voorzitter was van de tafeltennisclub in Jabbeke. “Ik geraakte zo in de sport geïnteresseerd en speelde er een jaar in competitie. Ik ben dan naar Zandvoorde verhuisd en ik zit daar aan mijn elfde seizoen.”

Vuurdoop

De Bruggeling kijkt nu uit naar het komende Vlaams kampioenschap in Sint-Truiden, op 4 februari. Zijn vuurdoop, want Lucca behoort een eerste keer tot de beste vier B-spelers in West-Vlaanderen. “Ik zou er graag door de groepsfase geraken om dan eventueel de kwartfinales te bereiken, en met de loting weet je dan niet wat het wordt. De beste zestien van Vlaanderen kunnen ook aan het BK deelnemen. De betere B-spelers komen uit Wallonië. Daar de groepsfase overleven zou al mooi zijn”, besluit Lucca, die in 2022 vicekampioen van België werd bij de U21. (ACR)