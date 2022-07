Lucas Di Grassi wint tweede ePrix van Londen, Vandoorne op weg naar wereldtitel

De Brit Jake Dennis (Andretti) is er zondag in de tweede ePrix van Londen, de veertiende van zestien manches in het wereldkampioenschap Formule E, net niet in geslaagd de dubbel te halen.

Dennis kwam zaterdag als winnaar uit de bus in de eerste ePrix, maar schoot zondag 3.191 seconden te kort voor de overwinning. De Braziliaan Lucas Di Grassi (Venturi) kroonde zich tot winnaar. De Nederlander Nick De Vries werd derde.

Stoffel Vandoorne (Mercedes), die vanop de dertiende positie vertrok, finishte 10.358 seconden achter winnaar Di Grassi. Hij werd daarmee vierde en greep net naast het podium, maar bleef zijn voornaamste tegenstanders in het wereldkampioenschap wel voor. Hij verzamelde twaalf punten en diepte de kloof met eerste achtervolger Mitch Evans, die moest opgeven, verder uit. Ook de nummers drie en vier in het klassement – Mortara en Vergne – sprokkelden geen punten. Vandoorne heeft nu 36 punten marge. Die verdedigt hij in de laatste twee races van het seizoen, op 13 en 14 augustus in Zuid-Korea.