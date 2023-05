Luc Bogaert wint Ostend Masters Darts met 16 keer ‘180’

Darts Competitie Middenkust organiseerde zondag in Café Armenonville de Ostend Masters, een invitatietoernooi voor de leden van de federatie. Op basis van de punten in het individueel klassement werden 36 spelers geselecteerd, de twee best geklasseerde spelers per ploeg, om te strijden voor de titel. In de finale was er geen kruid gewassen tegen Luc Bogaert, ondanks het kranig verweer van Kurt Mahieu die een 161-uitworp uit de mouw schudde. Luc Bogaert, lid van Club L’Improviste, werd gehuldigd als Master DCM. De winnaar pakte een verdiende overwinning. (foto FRO)