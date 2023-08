Louis Naeyaert uit Brugge is Europees triatlonkampioen: “Dit gaat nog even duren vooraleer ik dit besef”

Menen had zondag het Europees kampioenschap op de halve afstand plaats of 1,9 km zwemmen in de Leie, gevolgd door 90 km fietsen en een halve marathon als afsluiter. Het werd een Belgisch podium met Dieter Comhair op drie, Jonathan Wayaffe op twee en Louis Naeyaert verrassend op het hoogste schavotje. Al moest hij na afloop met die gouden medaille toch even in zijn wang knijpen.

“Een plaats bij de eerste tien had ik op gerekend, top vijf ging ik al goed vinden, met een podiumplaats zou ik ongelooflijk tevreden zijn. Eigenlijk was dit voor aanvang het hoogst haalbare, maar winnen… Het gaat nog even duren vooraleer ik dit besef. Dit maak je één keer in je leven mee. Al hoop ik dat er nog vele mooie dingen zullen volgen. Dit is momenteel het mooiste wat er op mijn palmares staat”, aldus de Bruggeling die in 2019 de kwarttriatlon in zijn eigen stad won en deel uitmaakt van defensie als vliegveldbrandweerman in Kleine-Brogel.

PRO-atleet

Naeyaert koos ruim een jaar geleden om als PRO-atleet aan de slag te gaan op 70.3 Ironman of de halve afstand. Hij opende dit seizoen ter voorbereiding met winst in de loopwedstrijd Damme-Brugge-Damme om vervolgens in de halve triatlon van Luxemburg een twaalfde plaats te bemachtigen, gevolgd door een 7de plaats in Marbella en een 8ste stek in Aix-de-Provence. En nu is hij weliswaar Europees kampioen. “In het begin van het zwemmen kreeg zoals altijd wat slaag. Op de fiets had ik toch heel wat cartouches verschoten, om dan wat terug te schakelen om aan kilometer zeventig te kunnen versnellen en zo het verschil te maken.”

Tempo aanhouden

“Tijdens de tweede wissel hoorde ik dat ik een minuut voorsprong had op Christophe De Keyser en anderhalve minuut op de rest. Tijdens het lopen was het dan belangrijk mijn tempo aan te houden, want met Jonathan als een sterke loper wist ik dat ik geen moment mocht verzwakken.”

Genieten

Pas op het blauwe tapijt nabij de finish en na een kus langs de kant aan zijn kersverse bruid Emma Demuynck gingen bij Louis de handen in de lucht. “Ik heb er echt van genoten, ook dankzij de steun van het vele thuispubliek.” (ACR)