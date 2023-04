Louis Naeyaert en Gwendolyn De Deyne winnen Damme-Brugge-Damme

De achtste editie van Damme-Brugge-Damme is op de langste afstand of de 10 kilometer gewonnen door Bruggeling Louis Naeyaert. Bij de dames liep de Oost-Vlaamse Gwendolyn De Deyne het snelst.

De vzw Run4You gaf de fakkel om de loopwedstrijd tussen Damme en Brugge en terug te organiseren door aan de vzw Runner’s High. Een halve marathon was er niet meer bij dit jaar, wel een vijf en een tien kilometer loop. Op die langste afstand ging de zege naar Louis Naeyaert. De triatleet liep de ganse wedstrijd op kop en zette vooral een zeer scherpe tijd neer. Hij finishte op de Markt van Damme in 31’17” en liep aan een gemiddelde van 19,18 km per uur.

“Ik mikte op 31 minuten. Gezien de wind die bijna de ganse wedstrijd op kop zat was het best wel pittig”, vertelt de Bruggeling in voorbereiding van zijn komende triatlonseizoen. “Het was vandaag een test om aan te voelen hoe de benen zijn, om een goede tijd lopen. Op die afstand was dit toch al een tijdje geleden.”

Hard gewerkt

Het was voor Naeyaert zijn eerste deelname in Damme. Op 7 mei staat hij aan de start van de halve triatlon in het Spaanse Marbella. “Dit is een redelijk grote wedstrijd. Ik hoop tegen dan toch enige competitie gedaan te hebben. Die halve afstand wordt opnieuw mijn doel. Vorig jaar merkte ik dat ik nog een stuk tekort kwam in het fietsen. Daar heb ik de voorbije winter nu hard op gewerkt”, aldus Naeyaert.

Emile Vervaecke uit Zedelgem kwam als tweede over de eindmeet in 31’53”. Een minuut later werd Wannes Vandenberghe derde. Bij de dames was de winst voor Gwendolyn De Deyne uit Aalter in 36’50” voor Céline Dewulf Rotsaert uit Oostkerke. De jonge ABAV-atlete werd vorig jaar ook al tweede. Sharon Bogaert legde beslag op de derde plaats.

Op de 5 kilometer ging de winst naar Yannick Van Lunter voor Lennert Vandendriessche en Filip Van Lierde. Bij de dames werd Olivia Verbiest eerste voor Amber Lacompte en Louise Dansercoer. Voor vele deelnemers was de wedstrijd in Damme een voorbereiding op Dwars door Brugge die op zondag 7 mei plaatsheeft. Veelvoudig winnaar Alexander Diaz Rodriguez kampt met een blessure aan de voet en zal er die dag niet bij zijn. (ACR)

(ACR)