Louis Eggerickx uit Knokke-Heist is goed voor brons op WK Cablewakeboarden

In het Esc Thai Wake Park in Thailand vond het WK cablewakeboarden plaats. Vier riders van Lakeside Paradise in Knokke-Heist vertegenwoordigden ons land. Louis Eggerickx haalde bij de Boys U18 een knappe derde plaats.

Cablewakeboarden is een enorm groeiende sport, te vergelijken met snowboarden op het water, waarbij de rider wordt voortgetrokken door een hendel aan een kabelbaan. De vele kickers en andere features maken het een heel spectaculaire sport.

Bijzonder knap resultaat

Louis Eggerickx, die volgend jaar bij de ouderen aan de slag gaat, kon vaststellen dat het niveau zeer hoog lag. Met een zekerheid op een derde plaats mocht de rider uit Knokke-Heist zijn tweede run inzetten. Hij deed dat met veel inzet, maar kwam net tekort om de tweede plaats te veroveren. Die was voor de Italiaan Giacomo Farina en het goud ging naar de Fransman Camille Charraud. “Brons is na zijn Belgische titel op dit WK een bijzonder knap resultaat”, vindt Frank Vanleenhove van Lakeside Paradise.

Lowa Vancutsem behaalde na de nationale nu ook de wereldtitel in de reeks Wakeboard Girls U14. De Waalse is lid van Musicride (The Spin Cablepark) in Froidchapelle en was bij haar eerste run reeds zeker van het goud. Ike Vanleenhove, de zoon van Frank Vanleenhove (Lakeside), kon zich via de verliezersronde terug opwerken tot in de halve finale. “Ike wordt volgend jaar 15 en komt dan bij de U18 in actie. Dat wordt groeien en leren”, weet zijn vader. “Hij leed nu op het WK teveel aan stress. Hij moest twee runs doen, zijn niveau hoog leggen en hij is in de halve finale twee keer gevallen.”

Stempel drukken

“Jammer ook voor Louisson Chasseur (U18 wakeboard) van The Spin en de 16-jarige Noah Ferson van onze club die bij de U18 in wakeboard en wakeskate maar een ronde ver zijn geraakt. Als Belgisch team hebben we het schitterend gedaan. Zeker gezien onze middelen. Als we zien hoe de Duitsers, de Fransen, Italianen en Engelsen net als de riders uit Thailand en de Filipijnen hier georganiseerd zijn: met coaches, massagetafels en drones in de lucht om alles te kunnen evalueren. Dan hebben we een zeer goede prestatie neergezet.”

Frank Vanleenhove nam in Men +40 deel aan het wakeboarden maar vond het vooral zeer bijzonder om op het WK aanwezig te zijn. “Vorig jaar hebben we in Lakeside Paradise een eerste viersterrenwedstrijd georganiseerd. Op internationaal worldcup niveau. De Duitse wereldkampioen hier was ook bij ons te gast. Iedereen kon ondertussen de beelden bekijken van onze Cold Water Classic en weet wat Lakeside Paradise voor staat, net als wat ons land in het wakeboarden is. We hebben hier toch een beetje binnen onze sport onze stempel kunnen drukken. Voor de volgende editie van Cold Water Classic op 1 en 2 april 2023 zijn er hier een heleboel die naar Knokke-Heist zullen afzakken”, besluit Vanleenhove vanuit Thailand. (ACR/ GF)