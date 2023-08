Louis Eggerickx en Glenn Vandenberghe wereldkampioen wakeboarden: “We wisten dat 2023 ons jaar werd”

Op het voorbije WK wakeboarden in Liquid Leisure Windsor park in Londen was er een gouden medaille voor Louis Eggerickx en Glenn Vandenberghe, beiden actief bij Lakeside Paradise in Knokke-Heist. “In het buitenland zijn we als duo ondertussen bekend als het Belgische team Waffles, naar de bekende wafels.”

Louis Eggerickx, afkomstig uit het Brusselse en nu woonachtig in Knokke-Heist, werd in Londen nummer één in de reeks Junior Men Elite Park (U14-U18). Glenn Vandenberghe uit Moerkerke wist er twee medailles te behalen: goud in de reeks Men Park en zilver in Men Urban (30- tot 39-jarigen). “Park is traditioneel met airtricks, Urban is enkel met obstakels. Het was binnen een Amerikaanse organisatie en niet een Europese”, legt Glenn uit die in 2020 de Belgische titel veroverde.

Portie geluk

“Tien jaar terug planden we reeds dat we ooit samen wereldkampioen zouden worden. Met die gedachte zijn we in onze leeftijdscategorie naar Londen getrokken. Het leuke aan wakeboarden is dat het niet uitmaakt hoe goed je bent. Je mag de hendel niet uit je handen laten glippen en er is een portie geluk nodig. We doen moeilijke trucks. Risicovol. Het kan dus wel eens fout lopen en dan zijn we meteen uitgeschakeld.”

Glenn Vandenberghe (30) is een zelfstandig freelance kok en consulting chef. In 2011 won hij ‘De Keuken van de meester’ op VTM en stond hij jarenlang in de horeca op een hoog niveau, in sterrenrestaurants. “Drie jaar Hof van Cleve, een jaar Vrijmoed en ik had met La Guera in Knokke-Heist zes jaar een eigen restaurant”, vertelt hij. Glenns ouders Steve Vandenberghe en Anneke Coppens baatten jarenlang hotel-restaurant Ter Duinen in Heist uit. Beiden zijn overleden. Glenns moeder vorig jaar, zijn vader in 2015 na hartfalen tijdens een deelname aan de Lybia Rally in Marokko. Glenn nam het ouderlijke restaurant over en veranderde de naam naar La Guera, een verwijzing naar de plaats in Marokko. Hij scoorde 13/20 in de Gault&Millau, maar besloot vier jaar geleden om zijn eetetablissement te sluiten.

“Mijn mama is overleden in mijn armen. Zij wist dat ik ontzettend graag aan wakeboarden deed. Het laatste wat ze mij meegaf was dat ik mijn droom moest nastreven. Samen met Louis ben ik daarin geslaagd. We wisten dat 2023 ons jaar kon worden. We doen heel veel buitenlandse wedstrijden om veel bij te leren en nieuwe dingen op te steken.:Singapore, Litouwen, de Filipijnen. Komende winter is er een toer in Azië en vorige week zaten we in Straatsburg. Een internationale wedstrijd met obstakels die aan elkaar hingen, goed voor een prijzengeld van 3.000 euro.”

Buitenlandse keukens

Als chef-kok wilde Glenn na het stoppen van het restaurant zich verder verdiepen in de gastronomische wereld, door ervaring op doen in buitenlandse keukens, zoals ook tijdens die wintertoer in Azië. “In Thailand neem ik bijvoorbeeld in Bangkok van de gelegenheid gebruik om een tweetal weken in een sterrenzaak te werken. Om ook beroepshalve daar iets bij te leren. In de zomer kom ik dan als een freelance kok met ambities in combinatie met het wakeboarden terug naar België.”

Louis Eggerickx is 18 en afgestudeerd in de richting sport-wetenschappen aan het KA in Etterbeek. Het voorbije schooljaar pendelde hij veel tussen de hoofdstad en de badplaats om het wakeboarden te beoefenen. Hij kiest er nu voor om de studies een jaar aan de kant te zetten om zich ten volle op zijn sport te concentreren. “Ik wil zien hoever het mij drijft, om er eventueel mijn beroep van te maken. Ondertussen stel ik voor 2024 een plan op. Met mijn ouders wil ik zien wat voor studies ik eventueel online kan volgen, in combinatie met het professioneel wakeboarden.”

Lakeside Paradise

In het verleden bij de jeugd was Eggerickx goed voor negen nationale titels. In november vorig jaar volgde in Thailand bij de U18 een bronzen medaille op een WK-organisatie door de Europese federatie waar enkel in Park kon worden deelgenomen worden. “Park is overigens moeilijker en veel intenser dan Urban. Het niveau waar we nu wereldkampioen werden lag dus veel hoger”, weet Louis die op zijn zesde met wakeboarden begon. Glenn was achttien. “Bij de opening van Lakeside zijn we er samen gestart. Ik deed reeds aan kitesurfen. Het leeftijdsverschil is er nu sowieso. Maar tijdens trainingen of wedstrijden samen zijn we toch aan elkaar gewaagd”, vindt Vandenberghe. Naast Lakeside Paradise is hij ook actief in Spanje, in het Lunar Wake Park professional team en fungeert hij als distributeur van Slingshot Benelux. “Louis en ik willen in dat merk internationaal gaan en bovenal een voorbeeld zijn voor de jongere generatie. Als je ergens in gelooft, kan je dit mits veel werken en trainen bereiken.” (ACR)