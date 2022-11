Lotte Vandekerckhove wint de Nepean Triathlon in Sydney: “Toch nog werk aan de winkel”

De Avelgemse Lotte Vandekerckhove won onlangs de Nepean Triathlon in het Australische Sydney. De meervoudig Belgisch kampioene duatlon en triatlon is ambitieus naar de toekomst toe.

“Er was niet veel concurrentie op de Nepean Triathlon (1 km zwemmen, 30 km fietsen en 10 km lopen). Ook was ik helemaal niet in de conditie om een topwedstrijd neer te zetten”, relativeert Lotte haar prestatie. “Maar het was wel heel fijn om mijn eerste Australische wedstrijd te winnen. Ook was dit de oudste triatlon van Australië en de omgeving was prachtig.”

“Ik ben nog van plan om deel te nemen aan enkele wedstrijden van de 2XU series in Melbourne. Deze wedstrijden zijn van hoger niveau en ik zal er dan ook meer naartoe werken. Ook zal ik starten in enkele ocean swims. Deze kortere zwemwedstrijden kunnen mij helpen om mijn vaardigheden in open water te verbeteren. Ten slotte heb ik ook beslist om twee weken langer te blijven dan gepland, aangezien ik twee Oceanian Triathlon Cups zal racen in Nieuw Zeeland. Dit zijn elitewedstrijden van het hoogste niveau in Oceanië.”

“Ik kwam aan in Sydney op 1 september. Ik ben hier als uitwisselingsstudent, dit wil zeggen dat de KU Leuven een overeenkomst heeft met de University of New South Wales waardoor studenten een deel van hun studies in het buitenland kunnen afwerken. Het is nu mijn derde jaar bachelor in Kortrijk en in september 2023 ga ik naar Leuven voor mijn master psychologie. Ik wilde iets meer dan Erasmus, het programma in Europa, en na een hele aanvraagprocedure kreeg ik uiteindelijk de kans om naar Sydney te gaan. Ik zou het niet gedaan hebben als ik mijn trainingen niet zou kunnen combineren, dus kwam ik via via bij Dani Andres terecht, een coach in Sydney. Hij stelde mij voor aan de familie Schofield, bij wie ik op dit moment verblijf.”

“Luke en Jayden Schofield zijn zelf beloftevolle triatleten in Australië en ik ontmoette ze deze zomer al toen zij deelnamen aan het Europese wedstrijdcircuit. Ik ga ongeveer twee keer per week naar de campus, waarin we in groep onderzoeksopdrachten doen en kennismaken met de praktijk van psychologie. Veel hoorcolleges en opdrachten kan ik online volgen, wat ik dan ook doe aangezien dit mij tijd bespaart en ik op die manier meer energie kan steken in trainen, rusten en Sydney een beetje ontdekken.”

“Een leuke anekdote is dat ik in de eerste weken nog rustig trainde en zo naar het wereldkampioenschap wielrennen kon gaan kijken in Wollongong. Ik verbleef bij een super gastvrij Belgisch gezin, zag de Belgen medailles mee naar huis nemen en beklom zelf de Mount Kiera en zwom in rockpools. Wat een belevenis”, glundert Lotte.

Break

“Als ik terugkom, neem ik eerst opnieuw een korte break. Daarna spits ik mij toe op het zomerseizoen in België. De focus zal opnieuw liggen op de T3-series, de BK’s en deelname aan internationale wedstrijden. Het zou ook goed zijn om te kunnen meestrijden met een buitenlandse club zoals in de Grand Prix in Frankrijk.

Ik zal ondertussen mijn laatste semester in Kortrijk afwerken en dan zoeken naar een verblijfplaats in Leuven aangezien ik daar mijn master zal afwerken. Om mijn studies goed te kunnen combineren met triatlon neem ik vaak net iets minder studiepunten op en ook heb ik een topsportstatuut zodat ik eventueel examens kan verplaatsen.”

“Het fijne aan triatlon is dat er steeds wel punten zijn die je kan verbeteren. Specifiek wil ik graag mijn openwaterskills verbeteren, de overgang zwemmen-fietsen optimaliseren en mijn grenzen blijven aftoetsen op elke wedstrijd en op harde trainingen. Ook mentaal kan je jezelf altijd trainen, dus ik zou vooral graag met nog meer vertrouwen en strijdkracht in mijn wedstrijden staan. Ten slotte zijn mijn dagen vaak behoorlijk gevuld en is het belangrijk om te blijven genieten en soms wat meer ontspannen in het hele avontuur te staan. Ik heb veel geluk met mijn ouders, mijn vriend Volkwin, de trainingssquad en coaches, veel goede vrienden en vriendinnen, mijn familie en ook zeker mijn club 3MD en de sponsors! Deze omkadering is ontzettend waardevol en het laat mij nog elke dag groeien als atleet en persoon. Dankjewel team!”

“Het was mijn eerste jaar als U23, dus ik wist niet goed wat te verwachten. Ik streef altijd naar ereplaatsen op BKs, dus een titel bij de U23 is wel heel mooi meegenomen. Maar ook over het feit dat ik over alle leeftijden heen elk jaar een beetje kan opschuiven, ben ik wel trots. Na dit seizoen merk ik vooral dat er ook nog heel wat werk aan de winkel is. Gelukkig maar, anders zou het proces misschien niet zo boeiend zijn. (lacht)

“Ik begon met triatlon toen ik acht jaar was. Mijn ouders zijn zelf heel sportief en wilden graag dat ik crawl leerde zwemmen. Ik deed daarvoor even dans en omnisport, maar dat heeft allemaal niet lang geduurd. Op deze jonge leeftijd start je enkel met lopen en zwemmen. Fietsen kwam er pas bij aan het einde van de lagere school. Ik heb al die jaren triatlon gecombineerd met Chiro en gitaarlessen, maar in het tweede middelbaar startte ik met meer trainingsuren en werd het wat ‘serieuzer’. Ik train nu ongeveer 20 uren per week train. Maar ik doe het nog altijd immens graag. De variatie in de sport en een gedreven team (ATP) zorgen hier ook voor.”

Wie is Lotte Vandekerckhove? Leeftijd: 20 jaar, eerste jaar U23 Woonplaats: Waarmaarde (Avelgem) Studies: Psychologie Club: 3MD, high performance team, WCUP Veldeman Team Trainingssquad: Atleta Team Performance (ATP) Trainer: Wauter Derycke Palmares: 3x Belgisch kampioen triatlon, 1 keer bij de jeugd A en 2 keer bij de junioren op de sprinttriatlon, 2 keer Belgisch kampioen duatlon leeftijdscategorie. Tal van podia over heel België. In 2021 behaalde ze haar beste resultaat in het buitenland: 14de plaats op de Junior European Triathlon Cup in Tsjechië. Ze nam deel aan het EK Youth in Kitzbuhel en de Super League in Jersey.

(EL)