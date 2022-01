Lotte Claes wint Icarus crossduatlon in Zeebrugge

Op het strand van Zeebrugge had zaterdag de eerste crossduatlon van 2022 plaats. Lotte Claes uit Oostkamp was de snelste bij de dames. De winst bij de heren was voor de Nederlander Yannick Wolthuizen.

Triatlon Vlaanderen organiseert in 2021-2022 opnieuw de Cross Duatlon Series. Via zes verschillende en uitdagende wedstrijden gaat men in een criterium op zoek naar de beste atleet en atlete in verschillende categorieën. Na Wachtebeke in november en De Panne in december was zaterdag Zeebrugge aan de beurt.

BRO.GO Sports Events uit Jabbeke stond in de voor de organisatie die goed was voor een deelname van circa honderd deelnemers. Zij trotseerden wind en bij momenten lichte regen bij zo’ 4 graden in een wedstrijd die bestond uit 4 km lopen, 20 kilometer mountainbiken en nog eens 4 km lopen, telkens in de richting van Blankenberge en met de wind in de rug terug. Tijdens het lopen was er tevens een technische passage doorheen de duinen.

Yennick Wolthuizen

Bij de heren ging de winst naar Yennick Wolthuizen. De viervoudige Nederlandse kampioen duatlon maakte het verschil tijdens het mountainbiken over het strand en eindigde in 1u07’12”. Thibaut De Smet was sneller dan zijn twee deelnemende broers en eindigde verdienstelijk op een tweede plaats, op 1’20” van de winnaar. “Na mijn quarantaine van de voorbije weken was dit mijn eerste wedstrijd”, vertelt de Waregemnaar die in 2021 eindwinnaar was van de Lotto Duatlon Series.

“Ik wist dat ik hier nog niet op niveau zou zijn. Ik zag dit als een training voor wat zal komen.” Tijdens de eerste keer loop bleven de drie broers De Smet: Thibault, Nicolas en Matteo nog samen. “Ik was op de mountainbike vijftig meter van Matteo verwijderd en vond het dom om elk apart tegen wind te rijden. Op een gegeven moment geraakte hij toch mijn wiel kwijt.”

“Mijn eerste internationale wedstrijd wordt het EK op de midden lange afstand in het Duitse Alsdorf in april. Daarna werk ik naar het WK crossduatlon en het WK duatlon op de weg toe, in juni.”

Thibault De Smet

Thibault De Smet finishte als tweede, 15 seconden eerder dan Hans Van Den Buverie uit Bredene. “Op zich ben ik tevreden met mijn derde plaats. Dit was voor mij een vrij korte afstand. Tijdens de eerste keer lopen waren het vooral de jonge atleten die daar sterk in toonden. Ik ben trots dat ik mij daar op mijn veertigste nog kan naast zetten.”

De triatleet wilde in Zeebrugge zien hoe het met zijn conditie gesteld was. “Ik ben goed bezig. Mijn seizoen begint eigenlijk vanaf eind mei en in juni met een paar halve triatlons, zoals de Challenge Geraardsbergen. Mijn hoofddoel dit jaar wordt de Ironman in Vichy, eind augustus”, aldus Van Den Buverie. Nicolas De Smet werd vierde en Quinten Dewaele van het Triatlon Brugge Team greep de vijfde plaats.

Bij de dames was duatlete Lotte Claes uit Oostkamp de favoriet. In het eerste lopen kreeg zij nog het gezelschap van Emelie Butseraen uit Izegem. Op de mountainbike was Lotte, sinds 2021 ook in het wielrennen op de weg actief, duidelijk de beste. Ze fietste ruim vier minuten weg van Butseraen en greep zo overtuigend haar eerste zege van 2022 in 1u21’20. Butseraen werd tweede in 1u27’22. Lisa Isebaert uit Oostduinkerke finishte als derde voor Bieke Trenson uit Knokke-Heist.

Shifting Gears Mountainbike Beachrace

Zondag heeft op dezelfde locatie in Zeebrugge de 3de Shifting Gears Mountainbike Beachrace plaats, met enkele grote namen aan de start. Met 350 deelnemers is de wedstrijd volzet. Zes leden die zaterdag aan de crossduatlon meededen doen normaal zondag opnieuw mee. De sterkste in beide wedstrijden mag zich dan ‘De Bestn van ’t Strange’ noemen.

(ACR)