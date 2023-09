Lotte Claes uit Moerbrugge is goed voor brons op WK duatlon

Zondag had in het Zwitserse Zofingen het WK Powerman op de lange afstand plaats als één van de zwaarste duatlons ter wereld, met 10 km lopen, 150 km fietsen en 30 km lopen op een zeer heuvelachtig parcours.

Vorig jaar was Lotte Claes uit Moerbrugge in die wedstrijd goed voor een tweede plaats na de Zwitserse Melanie Maurer. Dit jaar behaalde ze opnieuw het podium, zij het op de derde plaats.

Het deelnemersveld was dit keer nog wat sterker. Lotte kwam aan de eerste wissel op iets meer dan een halve minuut van diezelfde Maurer. Tijdens het fietsen verliep het iets minder vlot en begon ze aan de tweede run met een achterstand van zo’n vijf minuten. In die afsluitende loop deed de Oostkampse het goed en kon ze mee met de vrouwen voorin. De titel ging naar de Duitse Merle Brunnée in 6u45’03”. Claes liet als derde 6u53’47” optekenen.

(ACR)