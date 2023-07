Lotte Claes en Jan Petralia als koppel in de sport: “Volgend jaar graag de Tour rijden”

Het paar Lotte Claes en Jan Petralia uit Moerbrugge doen vele wedstrijden samen en dus ook binnenkort in het mythische Alpe d’Huez respectievelijk de duatlon en triatlon. “De truck is vooral om je niet op te blazen voor je aan de klim begint.”

Lotte Claes, werkzaam als spoedverpleegkundige in het AZ Sint-Jan in Brugge, won vorig jaar de duatlon dankzij een indrukwekkende snelle beklemming van de 21 bochten van Alpe d’Huez. Jan Petralia finishte er in de triatlon als elfde. “Ik deed de wedstrijd in 6u.08. Ik zou opnieuw graag rond de zes uur eindigen”, aldus de lesgever in het buitengewoon onderwijs De Berkjes.

Heel lastig

Het sportieve koppel won overigens vorig weekend, elk in hun discipline, in Gorges-Ardèche et Gard. “Lotte was gezien het deelnemersveld derde algemeen en dat was toch wel straf”, vindt de 30-jarige Jan Petralia. “Frankrijk is steeds heel lastig. Het zware fietsparcours gaf mij toch de mogelijkheid om na het zwemmen die vier minuten achterstand goed te maken.”

Jan weet als geen ander wat ik nodig heb om nog beter te worden

Lotte en Jan nemen vaak vakantie in Frankrijk. De wedstrijden pikken ze er graag mee. Ze groeiden naar elkaar toe via hun sport. “We kenden elkaar al, maar tijdens de coronaperiode zonder wedstrijden zijn we vaak samen gaan fietsen. Van het een kwam het ander. Jan is ook mijn trainer. Dat is wel handig. Hij weet als geen ander wat ik precies nodig heb om nog beter te worden. Als het eens minder gaat, past hij ook mijn trainingsschema aan”, aldus de atlete die vorig jaar na haar knappe prestatie in duatlon ook nog eens de zevende vrouw werd tijdens de triatlon in Alpe d’Huez. Een ferme opsteker was het, want ervoor op de Wereldspelen in Birmingham (VS) werd ze met een groepje fietsers de verkeerde weg opgestuurd en nadien uit de uitslag geschrapt.

Vooruitzichten

Claes werd nadien knap tweede op het WK duatlon op de lange afstand in Zoffingen. Dit wordt straks opnieuw iets om naar uit kijken al blijft wielrennen haar grootste uitdaging. De vooruitzichten zijn alvast positief. “Het klimmen lukt vrij goed. Volgend jaar kom ik voor een andere ploeg uit, wat ook een stap vooruit is. Elk jaar probeer ik toch een beetje beter te worden. Dat moet zich dan ook uiten in de koersen die ik rij. Zo zou ik zeer graag de Tour doen. De kans is groot dat dit misschien volgend jaar wel lukt”, hoopt de 30-jarige Claes.

Haar partner heeft andere plannen. “Ik schakel misschien over naar het Ironman 70.3-circuit. Maar ik moet daar nog eens goed over nadenken”, eindigt Petralia. (AC)