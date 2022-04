Lore Theuninck (13) uit Houthulst is Vlaams kampioene discodansen: “Nerveus tot de muziek begint”

De 13-jarige Lore Theuninck uit Houthulst heeft het Vlaams kampioenschap Disco Solo junior 1 gewonnen. Lore danst al tien jaar, en wil later zelf dansles geven. O ja: en rechten studeren.

“Ik ben met dansen begonnen toen ik 2,5 jaar was”, vertelt Lore, de dochter van Stephanie Hendrickx en Gino Theuninck, en de zus van Leona, Julien en Charles. “In het solodansen heb ik al veertien prijzen gewonnen, en ook heel wat met de teams waarvan ik deel uitmaak. Dat ik nu Vlaams kampioen in het solodansen ben geworden, is toch wel de kers op de taart. Maar we zijn ook met onze twee teams Vlaams kampioen geworden, hé.”

“Het kampioenschap vond plaats in Eeklo. Er waren 38 deelnemers. Ik was, zoals altijd, vooraf best wel zenuwachtig, maar als ik daar klaarsta en de muziek begint, dan valt de spanning helemaal van mij af. Dan ga ik ervoor. We weten vooraf nooit op welke muziek we moeten dansen, maar dan ga je gewoon mee in het ritme.”

Overdonderd

“Toen de namen van de winnaars bekend werden gemaakt, was ik – net als iedereen – ook best zenuwachtig. Maar toen ik mijn naam hoorde, raakte ik overdonderd door de emotie – ik had het echt niet verwacht.”

Door haar zege is Lore geselecteerd voor het Belgisch kampioenschap, op 8 mei in Herentals. “Ik ga mijn uiterste best doen. We zien wel wat het wordt”, lacht ze. “Ik mag ook naar Zweden, voor de Disco Grand Prix op 20 en 21 augustus. Mijn papa en ik vertrekken al op 17 augustus. Voor mijn mama is meegaan moeilijk, want dan zou ze haar frituur moeten sluiten.”

“Ik volg danslessen aan de Hypnosis Dance Academy in Roeselare. Ik train op woensdag, vrijdag en zaterdag. Daarnaast doe ik heel wat stages in de dansschool en ga ik naar workshops. Daardoor heb ik vaak weinig tijd om met mijn vriendinnen naar de Chiro te gaan.”

Rechten studeren

De schoolresultaten lijden alvast niet onder Lores drukke dansbezigheden. Ze haalt goede punten in de richting Latijn in ‘t Saam campus Aloysius in Diksmuide. Ze wil die twee zaken dan ook zo lang mogelijk combineren: “Het is mijn droom om later zelf les te geven én studies rechten te doen.”

(ACK)