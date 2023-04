Loopwedstrijd Road Runners is aan 23ste editie toe

De Road Runners hebben 20 keer in augustus de Torhoutse Kermisloop georganiseerd, maar schakelden in 2019 over op een nieuwe datum, de maand april, en een nieuwe naam, de Bosloop. Na de afgelastingen in 2020 en 2021 door corona is op zaterdagnamiddag 29 april de derde editie een feit.

Om het eenvoudig te houden, heeft het bestuur het aantal edities van de oude Kermisloop en de nieuwe Bosloop samengeteld en serveert het dus de 23ste Torhoutse Bosloop. Het gaat om de vierde wedstrijd van de regelmatigheidscompetitie All Athletes Criterium van het Houtland.

De Torhoutse Bosloop start op zaterdag 29 april om 15 uur aan de parochiezaal van Wijnendale. Net als voorheen tijdens de Torhoutse Kermisloop dienen de heren twee ronden van 5,9 km af te leggen of 11,8 km in totaal. De dames, de juniores en de 60-plussers houden het bij één ronde.

De organisatie is in handen van het bestuur met voorzitter Herwig Reynaert, secretaris Wilfried Vierstraete, penningmeester Marc Dewulf en Francky Debeuf. Uiteraard steekt ook een pak vrijwilligers de handen uit de mouwen om alles in goede banen te leiden.

“Vroeger kreeg onze organisatie almaar meer concurrentie van andere loopwedstrijden”, legt Wilfried Vierstraete uit waarom het geweer van schouder veranderd werd. “Plus: april is doorgaans een minder warme periode om een wedstrijd te lopen dan augustus. De 23ste editie van onze loopwedstrijd doet weer het mooie, bosrijke domein d’Aertrycke aan en de oude spoorwegbedding De Groene 62. De naam Bosloop is een vlag die dankzij het domein d’Aertrycke de lading dekt. Elk jaar krijgen we lof over het parcours. We zien dus geen reden om eraan te sleutelen.”

Deelnemen aan de Bosloop kost 8 euro bij voorinschrijving (tot en met zaterdag 22 april) en 10 euro de dag zelf. Per reeks zijn er voor de beste drie lopers bonnen van 40, 30 en 20 euro te winnen. Ook ontvangt iedere deelnemer een naturaprijs. De prijsuitreiking heeft vanaf 17 uur plaats. (JS)

Voor info en inschrijvingen: www.roadrunnerstorhout.net.