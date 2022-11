Loopwedstrijd Damme-Brugge-Damme in nieuwe handen

De vzw Run4You die de voorbije jaren instond voor de loopwedstrijd Damme-Brugge-Damme werd ontbonden. De volgende editie van het sportief evenement, die in het verleden er ook was voor een goed doel, werd toevertrouwd aan de vzw Runner’s High van de Brugse atleet Alexander Diaz Rodriguez.

“Voor een aantal van onze steunpilaren is er een tijd gekomen om de fakkel door te geven. In onderling overleg hebben we beslist om de vzw Run4You te ontbinden”, zegt Toon Van Acker. “Een woordje van dank aan de honderden enthousiaste lopers, sponsors, het team vrijwilligers, StarTracking, de stadsbesturen Damme en Brugge, de dienst Toerisme en de sportdienst Damme, de provincie West-Vlaanderen, de ordediensten en alle rechtstreeks of onrechtstreeks betrokkenen, die substantieel hebben bijgedragen tot het succes van de zeven vorige edities.”

De volgende en de achtste editie komt er in Damme op zondag 23 april 2023. Het wordt dezelfde locatie als de vorige edities en er worden opnieuw op de diverse afstanden ruim duizend enthousiaste deelnemers verwacht. Runner’s High staat dan in voor de organisatie. Een project dat eerder door Alexander Diaz Rodriguez uit de grond werd gestampt om met een heel persoonlijke aanpak atleten naar een bepaald doel te begeleiden. De Bruggeling traint altijd mee met zijn atleten en daardoor blijft hij nog steeds heel erg actief. Damme-Brugge-Damme wordt voor hem nu een primeur als organisator. (ACR)